Pestrobarevný Olomoucký kraj, jehož část si v loňském roce prošla ničivou povodní, podnikatelsky nezahálí. Region těží z bohaté tradice čerpadlářského průmyslu, optiky a dalších odvětví, která rozvíjí řada středně velkých podniků. Boom zažívá medicínský a farmaceutický průmysl. Z úrodné půdy v jižní a centrální části regionu, která je u řady plodin zárukou vůbec nejvyšších průměrných výnosů v rámci celé republiky, těží bohatě zastoupené potravinářství. I to se projevilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku. Mezi živnostníky porotu nejvíce zaujal Lukáš Drlík. „Má osobní charisma, zajímavý projekt a zapojuje veřejnost do své práce a akcí. Je vidět, že ho práce baví,“ okomentoval za porotu Tomáš Beseda z MONETA Bank.
Olomoucký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2025
1. místo MEDKONSULT medical technology s.r.o.
2. místo KARDI AI Technologies s.r.o.
3. místo ADP – SANCO s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2025
1. místo Lukáš Drlík
2. místo Veronika Bulvová
3. místo Martina Klusáková
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2025
Karel Giebisch
Mezi firmami uspěla společnost MEDKONSULT medical technology věnující se výrobě špičkových urodynamických přístrojů. „Vyrábí vysoce specializované zdravotnické přístroje, které pomáhají po celém světě a které posunuly firmu na špičku světové úrovně ve zdravotnictví,“ dodal za porotu Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen. Vyhlášen byl rovněž vítěz doprovodné kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař. Srdcař patří k živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním. V Olomouci získal toto ocenění masér a IT specialista Karel Giebisch.
Nejlepší firma na Vysočině se věnuje kritické infrastruktuře. Vítězný živnostník je mlynář
Není potřeba otevírat síť po celé Evropě
Lukáš Drlík
MONETA Živnostník roku 2025 Olomouckého kraje
Pěstuje levanduli, z ní následně produkuje spoustu výrobků. Věnuje se také agroturistice. „Je to deset let, kdy jsem se rozhodl vrátit na rodinný statek, vzít si nazpátek polnosti, které patřily ke statku a začít tam hospodařit. Hospodaříme dnes na zhruba 20 hektarech. Přes myšlenku sázet různé plodiny, bylinky, jsme došli k té jediné, i když pěstujeme nadále více, ale celý byznys jsme postavili na levanduli, protože nám přišla nejhezčí, nejzajímavější, k využití v širokém spektru, ať už kosmetiky, pochutin, čajů nebo dekorací,“ popisuje Lukáš Drlík, který soutěží úspěšně prošel právě před deseti lety. „V té době jsme byli první a jediní. Dnes je nás asi dvacet podobných projektů, také díky tomu, jak se to zmedializovalo, a je to velmi dobře. Jsou tu malé levandulové, ale i kopřivové nebo bezové farmy,“ uvádí vítězný živnostník.
Díky opětovné účasti v soutěži se podíval na svá vyjádření před deseti lety. Nemá už dnes ambici se každý rok zvětšovat o desítky hektarů. „Jsme malou manufakturou, přisadíme pět až deset tisíc sazenic, zvětšujeme se pomalu, ale jistě. Stejně tak jsme úspěšně otevřeli několik provozoven, restaurací a kaváren, které jsme za covidu zase úspěšně zavřeli a zůstalo nám jedno bistro v Olomouci a jedna kavárna v Zábřehu. To nám úplně stačí. Není potřeba otevírat síť po celé Evropě, jak jsem plánoval v začátku,“ přiznává Drlík. Jeho cílem je v budoucnu předat to, co vybuduje, svým dětem. „A pokud jde o konkrétní plány, zlepšujeme infrastrukturu kolem polí, návštěvníci zažívají čím dále tím větší komfort a zážitky. My si uvědomujeme, že k nám přijíždějí lidé z města, z hektického světa. Ujíždějí k nám na vesnici, do polí si odpočinout. A my jim chceme dát příležitost, aby mohli zapomenout na všední dny,“ doplňuje Lukáš Drlík.
Názory
Kapitálový trh jako motor podnikatelských příběhů
Malé a střední firmy jsou páteří české ekonomiky – tvoří přes 99 % všech podniků, zaměstnávají většinu pracovní síly a často jsou nositeli inovací i regionální stability. Přesto se potýkají s nedostatkem kapitálu pro růst, digitalizaci či expanzi do zahraničí. Právě zde může sehrát klíčovou roli burza. Vstupem na veřejný trh mohou firmy získat dlouhodobé zdroje, které by jinak zůstaly nedostupné, a zároveň posílit svou důvěryhodnost vůči partnerům, bankám i zákazníkům. Burza přitom neznamená ztrátu kontroly – umožňuje postupné a cílené otevírání vlastnictví investorům, kteří sdílejí podnikatelskou vizi. Zviditelňování těchto firem je stejně důležité jako jejich financování. Soutěže jako Firma roku či Živnostník roku ukazují, kolik podnikatelského talentu v Česku máme, od regionálních lídrů až po firmy s globálními ambicemi. V době, kdy se ekonomika opírá o odvahu a inovace, může být kapitálový trh přirozeným mostem, po němž se malé firmy mění ve velké příběhy.
Jiří Kovařík
vedoucí komunikace, Burza cenných papírů Praha
Jsme aktuálně světovou dvojkou
Marek Švarc
majitel a jednatel společnosti MEDKONSULT medical technology, Volkswagen Firma roku 2025 Olomouckého kraje
Firma vyvíjí a vyrábí urodynamické aparatury, což jsou speciální lékařské přístroje do urologických ambulancí. „Jsme hrdí, že celá výroba probíhá lokálně v Olomouci. Je to kompletně u nás navrženo, vyvinuto, vyrobeno, smontováno, okalibrováno a připraveno k expedici,“ uvádí Marek Švarc. Firma vznikla odštěpením před deseti lety a navazuje na dvacetiletou tradici společnosti MEDKONSULT. Tu zakládal docent František Záťura jako urolog, dlouholetý přednosta kliniky urologie Fakultní nemocnice v Olomouci. Pokud jde o obrat, tak v roce 2024 dosáhla vítězná firma 112 milionů korun a cílí letos na 140 až 150 milionů. „Navzdory tomu, že jsou to striktně lokální produkty, tak se nám daří je dostávat aktuálně do 75 zemí světa, od Austrálie přes Blízký Východ, Evropu až do Ameriky. Export tvoří 90 % našeho obratu. My jsme aktuálně světovou dvojkou a cílíme na to a děláme potřebné kroky, abychom se v horizontu čtyř až pěti let stali světovou jedničkou,“ říká Švarc.
Výrobky směřují do urologických laboratoří a slouží k vyšetření dolních močových cest a pomáhají odhalovat různé dysfunkce, jako je inkontinence, hyperaktivní močový měchýř a podobně. Portfolio je škálováno od jednoduchých aplikací až po sofistikované vědecké komplety pro různé vědecké účely. „Pomocí přístrojů se provede vyšetření určité dysfunkce močového ústrojí. Na základě výsledků měření a analýzy se provede diagnóza a zacílí se správná léčba, ať už chirurgická nebo medikamentózní. Spustili jsme vývoj kompletně nového produktového portfolia s implementací AI a samokalibrovatelné senzoriky. Tato produktová řada by měla být uvolněna do prodeje v roce 2029,“ dodává Marek Švarc, majitel a jednatel společnosti MEDKONSULT medical technology.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist