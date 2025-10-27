Dříve býval Carlos Tavares hvězdou evropského autoprůmyslu. Byl prezidentem Evropské asociace výrobců automobilů, věčně v opozici vůči německým značkám a velmi skeptický k elektromobilitě. Jeho vrchol přišel v roce 2021, kdy z velké části režíroval vznik Stellantisu. Druhý největší evropský automobilový koncern vznikl fúzí francouzské Groupe PSA s italsko-americkou společností Fiat Chrysler Automobiles.

Loni v prosinci Tavares jako šéf skupiny po řadě nezdarů skončil. Nyní jako „otec zakladatel“ předvídá, že pokud se něco nestane, tak se obrovská skupina s řadou značek rozpadne. A není zdaleka sám.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co se ve Stellantisu děje.
  • Co si myslí Tavares.
  • Jaké značky škrty nepřežijí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.