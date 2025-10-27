Dříve býval Carlos Tavares hvězdou evropského autoprůmyslu. Byl prezidentem Evropské asociace výrobců automobilů, věčně v opozici vůči německým značkám a velmi skeptický k elektromobilitě. Jeho vrchol přišel v roce 2021, kdy z velké části režíroval vznik Stellantisu. Druhý největší evropský automobilový koncern vznikl fúzí francouzské Groupe PSA s italsko-americkou společností Fiat Chrysler Automobiles.
Loni v prosinci Tavares jako šéf skupiny po řadě nezdarů skončil. Nyní jako „otec zakladatel“ předvídá, že pokud se něco nestane, tak se obrovská skupina s řadou značek rozpadne. A není zdaleka sám.
Co se dočtete dál
- Co se ve Stellantisu děje.
- Co si myslí Tavares.
- Jaké značky škrty nepřežijí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.