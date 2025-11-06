Patří k nejbezpečnějším způsobům, jak ochránit své peníze. Dluhopisy Republiky podle posledních dat drží stále vyšší desítky tisíc obyvatel Česka a v průměru v nich má jeden držitel přes milion korun. Většinu peněz v rámci Dluhopisů Republiky přitom mají lidé v takzvaných protiinflačních dluhopisech, jejichž výnos kopíruje inflaci. V minulých letech šlo o skvostnou investici, neboť inflace dosáhla až dvojciferných hodnot. Loni už to bylo horší a nyní řada investorů řeší, co s penězi dělat dále. Podívali jsme se jak na příležitosti, kam uložit konzervativně více než milion s výnosem schopným porazit inflaci, tak také na to, co chystá s dluhopisy rodící se vláda.
Co se dočtete dál
- Jak se rozhodují experti, jestli peníze vyberou, nebo nechají v protiinflačních dluhopisech.
- Co chystá rodící se vláda a kam dočasně zaparkovat peníze.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.