Lehkovážnost přitom může mít katastrofální důsledky, a to nejen u velkých státních institucí, ale také u soukromých firem. „Často jsou naivní a neuvědomují si rizika. Mnoho organizací nemá řádné audity, segmentované sítě, definovaná rizika, plán obnovy podnikání nebo plán obnovy po havárii. Myslí si, že se jim nemůže nic stát,“ zdůvodnil to v debatě Hospodářských novin Jindřich Šavel, ředitel společnosti Novicom.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se