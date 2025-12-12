Česká zbrojovka je hlavním provozním závodem holdingu Colt CZ v Evropě, se sídlem v Uherském Brodě. Vyrábí střelné zbraně pro komerční využití i ozbrojené složky na celém světě.
K roku 2020 společnost exportovala do více než 90 zemí a její zbraně jsou využívány ozbrojenými složkami ve více než 40 zemích. Společnost je mezi deseti největšími výrobci ručních palných zbraní na světě a pěti, kteří vyrábějí automatické zbraně.
Nejslavnějším produktem z bezprostředně poválečného období byl samopal vz. 48. Model se zásobníkem v pistolové rukojeti a závěrem částečně obepínajícím hlaveň tehdy představoval nejpokrokovější zbraň své kategorie. Po roce 1989 privatizací státního podniku vznikla akciová společnost.
Udržitelnost a rozvoj firmy se dnes nedají zcela oddělit
Vliv dceřiných společností
Postavení České zbrojovky na nejprestižnějším zbraňovém trhu světa posílilo založení dceřiné prodejní a servisní společnosti CZ‑USA. Ta svou činnosti zahájila v Kalifornii, již v roce 1998 se však přesunula do Kansas City ve státě Kansas.
Důležitým průnikem České zbrojovky na zahraniční trhy se stalo otevření samostatného prostoru pro montáž a opravy pistolí CZ v peruánském armádním závodu v Limě.
