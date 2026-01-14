Letošní rok byl z pohledu trhu s fúzemi a akvizicemi charakteristický výraznou nejistotou způsobenou překotným vývojem v oblasti amerických cel i geopolitickým napětím. První půlrok byl dokonce podle naší analýzy BCG M&A Index obdobím s nejvyšší mírou nejistoty od propuknutí pandemie covidu-19 a druhou nejvyšší mírou nejistoty od finanční krize v letech 2008–2009. Tržní nejistota bývá často vnímána jako překážka pro uzavírání obchodů.

Přesto se v letošním roce transakční aktivita meziročně zvýšila o 10 procent. Důvodem je především zvýšená aktivita zkušených obchodníků, kteří využívají současnou globální nejistotu ke strategickým nákupům. Jaké strategie úspěšné firmy volily nejen v tomto roce, ale i v dalších podobně turbulentních obdobích? To je jedna z otázek, na kterou jsme v letošní analýze hledali odpověď.

