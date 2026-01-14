Výsledek inflace za loňský rok lze považovat za velmi uspokojivý. Už druhým rokem inflace začínala pouze dvojkou, a tak lze jasně říct, že inflační tsunami je zdárně za námi. Co po ní zůstalo kromě vyšší hladiny téměř všech spotřebitelských cen? Především relativně vysoké úrokové sazby. ČNB už od května své sazby nesnížila a dál z obav z inflace ve službách udržuje měnovou politiku v módu restrikce. V letošním roce nicméně může, a to už poměrně brzy, tento svůj názor změnit. Při pohledu do podrobnějších dat je totiž vidět, že tam, kde česká inflace primárně vzniká, je ruka centrální banky v našich podmínkách až příliš krátká.
Meziroční inflace dosáhla v prosinci pouhých 2,1 procenta a přitom více než třetinu z tohoto čísla obstaraly dvě spolu úzce spojené položky v rámci bydlení. Bylo to nájemné a tzv. imputované nájemné, které je odrazem vývoje cen bytů na českém realitním trhu. Napětí, které vzniká primárně v důsledku dlouhodobě nízké bytové výstavby, se už soustavně promítá do inflace a stalo se jejím dominantním hybatelem. Potřeba bydlet a příběh stojící za investičními byty tlačí poptávku po bytech a rodinných domech nahoru, i bez ohledu na to, že hypotéky stojí téměř třikrát více než před covidem. Při pohledu na objemy i počty nových hypoték tak lze hovořit o hypotečním boomu, na který jsou současné sazby jednoznačně krátké. A při pokračujícím oživení ekonomiky může tento trend pokračovat i letos.
Zkrocená inflace. Ceny by letos mohly růst o méně než dvě procenta, dočkáme se i poklesu sazeb?
Zatímco inflační momentum ve většině významných položek spotřebitelského koše výrazně klesá, v případě bydlení nikoliv. Navzdory stále dražším bytům přesto inflace už brzo zamíří k jedničce. ČNB bude stát před otázkou, zda je právě její současná repo sazba tím nejlepším nástrojem pro zkrocení rostoucích cen realit. Vyšší sazby totiž nyní nejenom že nebrzdí poptávku po bytech, ale fakticky zdražují samotnou nabídku skrze vyšší úrokové náklady, respektive přes požadovaný vyšší vnitřní výnos jednotlivých projektů. Možná je čas namísto sazeb použít na zvládnutí realitního poptávkového boomu spíše přímé nástroje. Zvlášť když velmi nízká inflace v kombinaci se silnou korunou nebude příliš ladit s restriktivně vysokými sazbami.
