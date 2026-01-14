Ukrajinští poslanci ve středu většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov po hlasování složil potřebnou přísahu. Na druhý pokus ve středu parlament také schválil jmenování expremiéra Denyse Šmyhala prvním místopředsedou vlády a ministrem energetiky.
V úterý v parlamentu jmenování Šmyhala do nové vládní funkce neprošlo, když jej podpořilo jen 210 zákonodárců a k potřebné většině mu tak chybělo 16 hlasů. Ve středu pro jeho jmenování hlasovalo 248 poslanců, dva byli proti, 20 se zdrželo a 33 zákonodárců nehlasovalo, uvedl server Ukrajinska pravda.
Připomněl, že předchozí ministři energetiky – Svitlana Hrynčuková a její předchůdce Herman Haluščenko, který byl následně ministrem spravedlnosti – přišli o vládní funkce kvůli korupčnímu skandálu v energetice.
Od Šmyhalova nového pověření si prezident Volodymyr Zelenskyj slibuje rychlejší obnovování ukrajinské energetiky po ruských útocích, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Bývalý premiér Šmyhal byl až dosud právě ministrem obrany. Pro jeho odvolání z této funkce v úterý hlasovalo 265 poslanců.
Pro jmenování Fedorova ve středu hlasovalo 277 poslanců. Zdrželi se či nehlasovali někteří opoziční poslanci a také 17 zákonodárců z vládní strany Sluha národa, napsala Ukrajinska pravda.
Fedorov v parlamentu prohlásil, že ozbrojené síly jsou hlavním garantem bezpečnosti země, která se už skoro čtyři roky brání ozbrojené agresi sousedního Ruska. Připustil problémy, které brání v efektivní práci, například přehnanou byrokracii, „sovětské“ přístupy a výpadky v zajišťování potřeb jednotek nasazených na frontové linii.
„Nechci být populista, chci být realista,“ řekl Fedorov. Upozornil, že ministerstvo obrany přebírá v situaci, kdy se obranný rozpočet oproti loňsku zmenšil o 300 miliard hřiven (asi 145 miliard korun), dva miliony Ukrajinců se vyhýbají povolání do armády a asi 200 tisíc vojáků se „svévolně vzdálilo“ od jednotky, což je v ukrajinském právu mírnější přestupek než dezerce. „Musíme si udělat domácí úkoly, vyřešit tyto problémy, abychom se mohli pohnout dále,“ řekl poslancům podle agentury Interfax-Ukrajina
Slíbil také audit dosavadního systému armádních náborových středisek. Poté chce přijít s návrhem systémového a komplexního řešení vlekoucích se problémů s tímto systémem doplňování armády, a to bez ohrožení obranyschopnosti země.
„Nelze dnes bojovat novými technologiemi, ale se starou organizační strukturou. Nezbytné jsou změny. Naším cílem je změnit systém, provést reformu armády, zlepšit infrastrukturu na frontě, vykořenit lež a korupci, udělat z vůdcovství a důvěry novou kulturu,“ prohlásil Fedorov podle serveru Ukrajinska pravda a slíbil také audit ministerstva obrany a ozbrojených sil s cílem najít dodatečné možnosti, jak zlepšit finanční a sociální zajištění vojáků.
Změny v mobilizaci
Změny mobilizačního systému ukrajinských ozbrojených sil pak budou mezi prvními úkoly nového ministra obrany. Po setkání s ním to ve středu na síti X uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle ukrajinských médií spolu hovořili také o potřebě nového přístupu v otázkách technologického vybavení armády a především ochrany ukrajinského vzdušného prostoru.
„Máme konkrétní řešení, které je třeba realizovat co možná nejrychleji,“ uvedl prezident země. „Už jsme učinili rozhodnutí, která mají zajistit spravedlivější rozdělení vojáků mezi brigádami. Přesto je zapotřebí výraznějších změn v systému mobilizace, které zaručí rozvoj ukrajinských obranných a bezpečnostních sil a zároveň posílí hospodářství země,“ uvedl Zelenskyj. Fedorov podle něj také brzy představí na ministerstvu obrany svůj nový tým.
