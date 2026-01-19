Donald Trump v červnu oslaví osmdesáté narozeniny. Kdyby se nevyhýbal alkoholu, měl by důvod připít si už v úterý 20. ledna – to totiž uplyne přesně rok od data, kdy se opět stal americkým prezidentem. Trump je abstinent, alkoholu se straní pod dojmem faktu, že se jeho starší bratr Fred v mladém věku upil k smrti.
Žádný jiný americký prezident za pouhý rok ve funkci nepřinesl z pohledu svých evropských spojenců, včetně Česka, tolik zásadních změn. Platí to o politice, ekonomice nebo obraně. Některé změny jsou pozitivní, jiné mají potenciál fatálně ohrozit evropskou bezpečnost.
Co se dočtete dál
- V čem Trump Evropany úspěšně „nakopal do zadku“.
- Co pro Evropu znamená doktrína „kšeft až na prvním místě“.
- Proč Evropané před Trumpem nadále setrvají v hlubokém předklonu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.