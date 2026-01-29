Tuzemský trh práce se na první pohled nachází v dobré kondici. Zaměstnanost přesahuje 75 procent a i přes zvýšení podílu nezaměstnaných na 4,4 procenta (2025) patří Česko v evropském kontextu mezi premianty. Nicméně tato čísla zakrývají hlubší a dlouhodobé problémy, které brzdí ekonomický růst i schopnost domácností zvýšit životní úroveň.
Firmy drží pracovní rezervy i při nedostatku zakázek. To sice stabilizuje zaměstnanost, ale zároveň snižuje tlak na růst produktivity. České hospodářství zůstává založené na relativně levné práci, nikoli vyšší přidané hodnotě, a v budoucnu bude trh práce brzdit ekonomický růst. Firmy by se měly orientovat na inovace, vývoj, nové výrobky s vyšší efektivitou, připravit se na ekonomiku služeb a práci s vyšší přidanou hodnotou. Místo toho zaměstnanci tráví více času v práci.
Pomoci má flexinovela zákoníku práce platící od loňského června. Norma se snaží lépe sladit osobní a pracovní život, učinit výpovědi pružnější, v prvních dvou měsících zvýšila podporu v nezaměstnanosti na 80 procent čistého příjmu. Poklesnou-li rizika spojená se změnou práce, mohou zaměstnanci snáze přejít do produktivnějších a lépe placených pozic. Tak či onak, český trh práce potřebuje změnu. Téměř 34 procent uchazečů je v evidenci déle než 12 měsíců, u osob starších 50 let až 46,5 procenta.
Desítky profesí míří k zániku. Víme, kdo je nejvíc ohrožený a jak předejít ztrátě práce
Švédsko naopak podporu v nezaměstnanosti zpřísňuje, přesto jejich systém zůstává mnohem štědřejší než v Česku. Velkou část nezaměstnaných tvoří osoby s nízkou konkurenceschopností na trhu práce. Kombinace vysoké podpory, příspěvků na bydlení a dávek se ukazuje jako problematická. Nezaměstnanost přesahuje osm procent. Tradiční model založený na vysokém zdanění a velkorysých transferech naráží na své limity a vláda otevřeně přiznává jeho dlouhodobou neudržitelnost.
Co z toho plyne? Flexinovela sama o sobě ke zvýšení životní úrovně nepovede. Vyšší flexibilita a podpora v nezaměstnanosti mohou pomoci lidem najít si lépe placenou práci, ale bez důrazu na kvalifikaci, inovace, vývoj, kvalitní vzdělání a produktivní investice se trh práce nezmění.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist