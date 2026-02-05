Chtěli ochranu před inflací, aby se jejich vydělané peníze neznehodnocovaly každý rok o tři nebo čtyři procenta, a tak si koupili bitcoin. A dnes se jim úspory znehodnocují o tři až čtyři procenta denně. Podobných vtipů jsou nyní fóra i sociální sítě plné, neboť kryptoměny v čele s bitcoinem padají závratnou rychlostí. Stejně tak ale zasáhly propady i softwarové společnosti od Palantiru po Microsoft. A známý investor Michael Burry, jenž vydělal na krizi v roce 2008, se ozývá s myšlenkou, že na trzích hrozí spirála smrti a destrukce hodnoty.
Co se dočtete dál
- Proč si Burry myslí, že by masivní propady mohly zasáhnout i další trhy.
- Co skutečně stojí za současnou mizernou náladou investorů.
