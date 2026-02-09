Nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu, říká prastaré úsloví. Vláda Andreje Babiše se žel touto moudrostí řídit nehodlá. Naopak. Vyrazila na zteč proti nezávislým institucím, které zrcadlo její ekonomické politice nekompromisně nastavují: Proti Národní ekonomické radě vlády, kterou rovnou zrušila, a dokonce i proti Národní rozpočtové radě, o jejíž likvidaci začala mluvit. Trvat na profesionalitě a odbornosti a vystupovat jinak, než si státní moc přeje, se zjevně opět nevyplácí.
V případě Národní ekonomické rady vlády, takzvaného NERV, to měla ministryně financí Alena Schillerová jednoduché. Jednak jeho zrušení sedmnáct nezávislých expertů tak trochu očekávalo, takže se naposledy sešli ještě za minulé vlády. A hlavně na likvidaci orgánu stačilo usnesení vlády, nebylo třeba měnit zákon. Důvod proč NERV, který v současné podobě existoval od roku 2022, musel skončit, je jasný: Navrhoval pravý opak toho, co Babišova vláda v rozpočtové oblasti dělá nebo dělat chce. Doporučoval šetření, koalice ANO, SPD a Motoristů chce naopak utrácet na dluh.
Posuďme konkrétní body.
Proč vláda zrušila NERV a jaké konkrétní návrhy expertů jí vadily.
Jaké změny v důchodové reformě a věku odchodu naopak vláda plánuje.
Jak vláda mění slevy na jízdném a dotace v zemědělství včetně vlivu na Agrofert.
