Bezrealitky už nabízí téměř stejný rozsah služeb jako běžné realitní kanceláře. Ovšem za nižší poplatek. Firma přitom svůj byznys postavila na realitní inzerci, která umožňuje lidem prodat svůj byt nebo dům zájemcům napřímo, bez asistence realitního makléře.
Přepracovaná služba Komfort cílí na lidi, kteří si netroufnou na samoprodej, ale zároveň nechtějí platit provizi realitní kanceláři, která dnes běžně přesahuje tři procenta z kupní ceny nemovitosti. To při současných cenách realit představuje typicky vyšší desítky tisíc až několik stovek tisíc korun.
Co se dočtete dál
- Jaký poplatek si účtují Bezrealitky za pomoc s prodejem nemovitosti.
- Co vše služba obsahuje.
- Kolik loni inkasovali realitní makléři za provize.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.