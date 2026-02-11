Závodník Jacky Ickx listuje sešitem plným fotografií. Je to jednoduchá, ale profesionálně působící brožura, kterou mu věnoval jeden z fanoušků. Ten na něj čekal celé dopoledne, stejně jako hlouček dalších lidí, kteří si chtěli odnést podpis nebo společnou fotografii. I proto Jacky přichází na rozhovor o 45 minut později. Neomlouvá se teatrálně, spíš konstatuje fakt. „Odejít? To bych jim přece nemohl udělat,“ říká klidně, jako by nešlo o rozhodnutí, ale o samozřejmost.

Do Česka nepřijel závodit ani vzpomínat. Přijel převzít cenu v prestižní motoristické anketě Zlatý volant za celoživotní přínos motorsportu. Ta se letos konala už popadesáté. „Ocenění si vážím, ale vždy v takových chvílích myslím právě na to, že cesta k němu je lemovaná lidmi, kteří po ní šli se mnou,“ říká.

Co se dočtete dál

  • Jaký má pro Jackyho Ickxe význam ocenění Zlatý volant a proč právě teď.
  • Jak probíhala jeho cesta z motorek přes formuli 1 až k šestinásobným vítězstvím v Le Mans a úspěchům na Dakaru.
  • Proč Jacky odmítá nostalgii a jak vnímá čas jako soupeře.
  • Jaké má současné aktivity: testování aut, poradenská role u Genesis Magma Racing a práce na prototypech pro Le Mans.
  • Jaké dojmy si odnesl ze setkání s prezidentem Pavlem a co o něm říká.
  • Jaké jsou jeho úvahy o životě v Africe a vztahu k Monaku a rodině.
