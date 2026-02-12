Továrna Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni vyrobila 276 175 vozů, což bylo méně než původní ambice závodu. „Dochází k poklesu v rámci objednávek, které jsme od našich zákazníků dostali,“ vysvětluje pro HN vedoucí divize výroby automobilky Martin Klíčník. Slabší poptávka se potvrzuje i pro letošek: plán výroby na rok 2026 je 264 768 vozů, tedy opět nižší než v minulém roce.
Podle Klíčníka je důvodem poklesu především proměna trhu a oslabení objednávek z některých exportních regionů. „Dříve jsme měli z Evropy menší podíl než dnes, kdy ze zhruba 80 procent obsluhujeme evropské trhy. Zbytek tvoří země mimo Evropu jako například Turecko, Střední východ, Afrika a další. Nyní registrujeme větší propad zejména na těchto exportních trzích,“ popisuje Klíčník. Obzvlášť Blízký východ podle něj čelí slabšímu zájmu, který se projevuje napříč celým portfoliem vozů a není způsobený ochlazením poptávky pouze u jednoho konkrétního modelu.
