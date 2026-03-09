Nedávná bezpečnostní konference v Mnichově potvrdila, že se liberální mezinárodní řád rozpadá. Otázkou zůstává, zda Evropa dokáže být akceschopná i ve světě, který je definován mocí. Zejména státy Pobaltí dnes s napětím čekají, zda se na tuto otázku najde odpověď. Jsou příliš blízko největší hrozbě současnosti.

Faktem je, že se Evropa na nový řád připravuje. Ve skutečnosti to dělá už několik let. Zatím se ale neposunula od příprav k realizaci. Ke skutečné akci dojde zřejmě až po jasném formulování národních zájmů v jednotlivých státech.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy Evropa přejde od příprav k reálnému budování bezpečnostních kapacit.
  • Jak budou konkrétně formulovány a vyhodnocovány národní zájmy.
  • Jak zajistit výrobu vojenské techniky v Evropě.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.