Nedávná bezpečnostní konference v Mnichově potvrdila, že se liberální mezinárodní řád rozpadá. Otázkou zůstává, zda Evropa dokáže být akceschopná i ve světě, který je definován mocí. Zejména státy Pobaltí dnes s napětím čekají, zda se na tuto otázku najde odpověď. Jsou příliš blízko největší hrozbě současnosti.
Faktem je, že se Evropa na nový řád připravuje. Ve skutečnosti to dělá už několik let. Zatím se ale neposunula od příprav k realizaci. Ke skutečné akci dojde zřejmě až po jasném formulování národních zájmů v jednotlivých státech.
Co se dočtete dál
- Kdy Evropa přejde od příprav k reálnému budování bezpečnostních kapacit.
- Jak budou konkrétně formulovány a vyhodnocovány národní zájmy.
- Jak zajistit výrobu vojenské techniky v Evropě.
