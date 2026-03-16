Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl loni o 84 000 na 3,914 milionu. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí (MF). Průměrný měsíční příspěvek účastníka se loni zvýšil o sedm korun na 896 korun.
V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem loňského roku 1,750 milionu lidí. Bylo to o 270 000 méně než na konci roku 2024. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,164 milionu lidí. V jeho účastnických fondech počet lidí loni stoupl o 187 000.
Průměrný měsíční státní příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření klesl loni o 11 korun na 121 korun. Průměrný vyplacený měsíční státní příspěvek činil 106 korun u penzijního připojištění a 136 korun u doplňkového penzijního spoření.
Příspěvky zaměstnavatele jsou vedeny u 1,723 milionu smluv o penzijním připojištění, respektive doplňkovém penzijním spoření, tedy u více než jedné třetiny smluv. Je to nepatrně více než na konci roku 2024.
Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, naopak nabízí možné vyšší zhodnocení. Lidé se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.
Od loňského ledna si lidé mohou odkládat peníze na důchod také do daňově zvýhodněného takzvaného dlouhodobého investičního produktu. DIP umožňuje daňovou úlevu. Ze základu daně je možné každý rok odečíst až 48 000 korun, když produkt bude majitel využívat aspoň deset let a majetek, včetně výnosů, z něj nevybere před dosažením 60 let. Dosud do něj vložilo peníze víc než 219 000 Čechů.
