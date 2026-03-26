Stavební spoření čelí v době, kdy se lidé v Česku učí čím dál více investovat, kritice, že jde o relikt minulosti. Sektor také mění svůj model a odklání se od klasických hypoték. Vyvstávají tak otázky, zda má ještě klientům co nabídnout.
„Pokud vsadíte vše na akciový index a peníze potřebujete za pět let, můžete prodávat ve ztrátě. Stavebko je oproti tomu bezpečný střednědobý přístav,“ říká Pavel Čejka, výkonný ředitel Asociace českých stavebních spořitelen. V rozhovoru pro HN dále popisuje, jaký je průměrný výnos stavebního spoření, v čem spočívá nová role stavebek při rozdělování dotací a jak by měly pomoci k větší dostupnosti bydlení pro mladé lidi.
Kritici říkají, že stavební spoření je v éře investičních platforem a ETF produktem z minulého století, který přežívá jen díky státní podpoře. Má tento produkt pro moderního klienta s vyšší finanční gramotností ještě smysl a případně v čem?
Srovnávání stavebního spoření s akciovými investicemi se v poslední době objevuje často, ale považuji to za poněkud nebezpečné. Jde o úplně jiné rizikové profily, časové horizonty a účely. Investice do ETF nebo penzijních fondů jsou skvělé pro dlouhý horizont desítek let, typicky na důchod. Stavební spoření je ale střednědobý produkt na pět až šest let s nulovým rizikem a zaručenou mírou zhodnocení, ideální pro tvorbu „hromádky“ peněz na konkrétní účel. Například na rekonstrukci, na družstevní bydlení, případně na akontaci k budoucí hypotéce nebo jiné účely. Pokud někdo vsadí vše na akciový index a bude peníze potřebovat za pět let, může se snadno stát, že trh bude zrovna v poklesu a on bude muset prodat se ztrátou ve špatný okamžik. Stavebko je v tomto horizontu bezpečný střednědobý přístav s nadprůměrným zhodnocením.
Co se dočtete dál
- V čem je podle zkušeného bankéře stavební spoření stále výhodné a pro koho je vhodné.
- Z jakého důvodu velké stavební spořitelny potichu opouštějí trh s klasickými hypotékami.
- Jaký plán s družstevním bydlením má k vlastním bytům přilákat mladé lidi do 36 let.
- Jak systém zvládá fakt, že objem rozdaných úvěrů převyšuje vklady klientů o 100 miliard korun.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.