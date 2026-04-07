Spotřebitelské ceny v březnu meziročně vzrostly o 1,9 procenta, proti únoru se zvýšily o 0,6 procenta. Meziroční inflace tak zrychlila proti únoru o půl procentního bodu, vyplývá z předběžného odhadu, který v úterý zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků stojí za zrychlením inflace zejména výrazné zdražení pohonných hmot po vypuknutí války v Íránu. Experti ale upozornili, že se růst cen paliv ještě neprojevil v plné míře, lze tedy očekávat další zrychlování inflace v příštích měsících.
Oproti únoru v březnu zpomalil na 1,7 procenta meziroční pokles cen energií, do kterých jsou zahrnuty i pohonné hmoty. V únoru statistici evidovali meziroční snížení cen energií o 7,8 procenta. Meziměsíčně energie zdražily o 5,3 procenta.
„Březnová inflace u energií naznačuje, že se cenový vývoj pohonných hmot v uvedeném měsíci nepromítl do statistik zdaleka v plné míře. Také dubnové inflaci tedy bude dominovat zdražování pohonných hmot. Určitou roli začnou hrát i vyšší ceny dalších energií, zejména plynu,“ upozornil hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.
Inflaci tlumily ceny potravin a nealkoholických nápojů, které v porovnání s loňským březnem klesly o 1,1 procenta. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek je ale ohledně dalšího možného zlevňování potravin zdrženlivý. „Je otázka, jak v nových nákladových podmínkách může tento trend pokračovat. Nejde totiž jen o pohonné hmoty, které spotřebovává zemědělství, ale také i zvýšené náklady na elektřinu a plyn. Postupně pak i hnojiva používaná v zemědělství,“ upozornil Dufek.
Podle předběžných údajů ČSÚ pokračovalo v březnu rychlejší tempo růstu cen služeb, které meziročně zdražily o 4,7 procenta. Ceny zboží vzrostly o 0,1 procenta. Konečnou hodnotu a detailní strukturu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti předběžný odhad pokaždé potvrdil.
Analytici předpokládají, že v dalších měsících se tempo růstu cen dál zvýší. „Rozhodujícím faktorem pro další měsíce bude délka konfliktu na Blízkém východě a ceny energií. Pokud by válka trvala několik měsíců a ceny energií zůstaly zvýšené, nebo dokonce dále vzrostly, inflace by se dostala alespoň krátkodobě nad toleranční pásmo ČNB,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Toleranční pásmo ČNB je mezi jedním a třemi procenty. „Inflační tsunami jako v roce 2022 ale nečekáme, když startovací pozice je mnohem lepší než tehdy,“ zdůraznil však Kron.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist