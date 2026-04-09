Většina z nás se dnes alespoň částečně uzavírá vůči novým informacím. Je to však pochopitelné, protože získat informační výhodu by znamenalo denně sledovat desítky témat, od technologických změn přes ekonomiku až po geopolitiku. Tyto trendy jsou navzájem propojené, a ať chceme nebo ne, ovlivňují nebo brzy ovlivní naše životy.
Ano, váš oblíbený chatbot dokáže vyhledat klíčové zprávy a připravit nedělní souhrn. Máte ale vždy čas a chuť ho číst? Pro duševní klid je totiž pochopitelné volit selektivní nevědomost. Existuje ale oblast, kde si ten luxus nedovolíme, a to u financí, respektive investičního portfolia. Většina z nás ho kontroluje na denní či týdenní bázi, ať je inflace vysoká nebo nízká, ať ceny ropy rostou nebo klesají.
To, že finanční zdraví je klíčové pro duševní klid, potvrzuje i výzkum PAQ Research. Ač se nezaměřuje přímo na obavy z poklesu investičního portfolia, vidím zde paralelu: 18 procent lidí reportuje symptomy deprese nebo úzkosti od začátku pandemie koronaviru v roce 2020, a to nejen u nízkopříjmových skupin, ale napříč celou společností.
Nesnažím se strašit. Dlouhodobě dává smysl zůstat nepřetržitě zainvestovaný. Možná ale stojí za to položit si jednoduchou otázku: trénujeme sami sebe na stresové situace? Nejen ve vztahu k majetku, ale i v běžném životě. Co uděláte, když uvíznete ve výtahu? Když si k vám v metru přisedne někdo, kdo začne být agresivní? Moji generaci zvládat stresové situace nikdo neučil a myslím si, že to bude do budoucna čím dál větší problém.
Rád bych upozornil na tenkou linii mezi duševní pohodou a chaosem. Jde o téma, o němž se stále mluví poměrně málo, protože jsme již téměř dvě dekády nezažili dlouhodobější propad majetku. V turbulentní době, kdy negativní zprávy převažují, se finanční stabilita a ochrana majetku stávají posledním „neviditelným strážcem“ klidu na duši.
Duševní klid nevzniká z vyhýbání se riziku, ale z jeho porozumění. Finančně zdravý člověk ví, že ztráty přijdou – a má plán, jak je ustát.
