Výstava obrazů Pražské jaro Art Salon, připravená ve spolupráci s Galerií Kodl, staví na propojení festivalu s předními českými výtvarníky a zároveň nabízí jedinečnou možnost podpořit Pražské jaro prostřednictvím nákupu kvalitního umění.
Specifickým rysem projektu je tematické zaměření jednotlivých ročníků. V roce 2024 se šestice vybraných umělců (Petr Nikl, Ivan Pinkava, Milan Grygar, Daniel Vlček, Jakub Roztočil a Ira Svobodová) inspirovala cyklem symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. V roce 2025 bylo ústředním motivem téma času (Martin Krajc, Michael Rittstein, Josef Bolf, Anna Neborová, Jakub Tomáš a Rony Plesl). Letos čekala na výtvarníky a výtvarnice výzva ztvárnit své pocity z jara jako symbolu nového začátku, růstu, naděje a obnovy – hodnot, které jsou úzce spjaty nejen s tímto ročním obdobím, ale i s duchem festivalu. Důležitým kritériem výběru umělců byla nejen osobitost jejich výtvarného projevu, ale také jejich vztah k hudbě.
Pavla Malinová (Stříhání), Karolina Netolická (Elipsy jara), pro jejíž malby je charakteristické využití suchého pastelu a mikrotužky; malíř, sochař a hudebník Michal Cimala (Jaro – a možná přijde i Vivaldi!), Jan Hísek (Strom a luna), Jakub Špaňhel (Pražské jaro 2026), výtvarník pohybující se na pomezí energické gestické exprese a abstrahujícího přepisu reality, a Vladimír Véla, v jehož malbě s názvem Jaro I. (Probuzení) se setkáváme s jednou z nejkultivovanějších poloh abstraktního projevu v současné české malbě.
Celý soubor šesti děl bude ke zhlédnutí od 4. do 30. května 2026 na předaukční výstavě v Galerii Kodl na Národní 7, Praha 1. V neděli 31. května od 12 hodin budou všechny obrazy vydraženy v rámci jarní aukce Galerie Kodl v paláci Žofín a na artslimit.com. Celý výtěžek bude věnován na podporu uměleckých projektů Pražského jara. Repliky obrazů budou k vidění na koncertech Pražského jara v Rudolfinu a v Obecním domě.
Pražské jaro Art Salon
Obecní dům a Rudolfinum
12. května až 4. června
Benefiční aukce
Palác Žofín
artslimit.com
31. května
Umělci letošního Art Salonu
