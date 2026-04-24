Podzimní festival Pražského jara, jenž nese jméno českého klavíristy Rudolfa Firkušného, se již zabydlel v pražské kulturní sezoně. Letos se uskuteční počtrnácté a na své si přijdou zejména příznivci romantické hudby. Pod prsty šesti špičkových klavíristů se v pěti večerech rozezní hudba Chopina, Rachmaninova, Liszta, Schuberta nebo Dvořáka.
Schiff a Kissin na jedné scéně
Sira Andráse Schiffa a Jevgenije Kissina spojuje nejen excelentní hráčské umění, ale i nekompromisní občanské postoje. Schiff, označovaný za největšího maďarského hudebníka od dob Bély Bartóka a Zoltána Kodályho, například roky nezavítal do své rodné země – kvůli znepokojivému politickému vývoji a útokům nacionalistů po převzetí moci Viktorem Orbánem.
Také Kissin, který na vlastní kůži okusil hořkou pachuť ruského režimu, opustil Rusko a aktuálně žije v Praze. Klaviatura ho uhranula již ve dvou letech. V deseti vystoupil poprvé s orchestrem, v osmnácti debutoval na slavných BBC Proms a v Carnegie Hall. Dnes patří k nejoceňovanějším světovým klavíristům, jehož koncerty jsou vždy mimořádnou hudební událostí.
Sir András Schiff je v Praze častým a milovaným hostem. O generaci staršímu hudebníkovi než Kissin bylo pět, když začal chodit na hodiny klavíru k Elisabeth Vadászové. Šíře jeho uměleckého záběru doslova bere dech. Vedle sólových koncertů a vystoupení s orchestrem jsou jeho vášní komorní hra a orchestr Cappella Andrea Barca, který založil v roce 1999. Úctě se těší mimo jiné za provedení všech dvaatřiceti Beethovenových klavírních sonát a kompletního klavírního díla Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Franze Schuberta a Bély Bartóka.
Jak si dokážou tyto dvě osobnosti vyjít vstříc na jednom pódiu? Na to nám odpoví zahajovací koncert Firkušného festivalu, kde v jejich podání zazní skladby Mozarta, Schumanna, Smetany a Dvořáka.
Objev světových pódií Lukas Sternath
V roce 2022 doslova šokoval svět ziskem absolutního vítězství a dalších sedmi dílčích cen v Mezinárodní soutěži ARD v Mnichově. Od té chvíle se sympatický Vídeňan Lukas Sternath, který se až do svých jedenácti věnoval jazzové improvizaci a čtyři roky zpíval ve slavném Vídeňském chlapeckém sboru, stihl představit s Vídeňskými filharmoniky, v londýnské Wigmore Hall, Labské filharmonii, na Salcburském festivalu nebo na BBC Proms. Držitel titulu ECHO Rising Star 2024–2025 je aktuálně umělcem BBC New Generation Artists a historicky prvním kurátorem vlastní komorní řady ve vídeňském Musikvereinu.
Úctyhodný výkon na teprve pětadvacetiletého mladíka, jenž skromně říká: „Úspěch není vědomé rozhodnutí. Dělám to, co dělám, protože mám pocit, že to musím dělat – abych přežil.“
Pod taktovkou Klause Mäkeläho ožije na Pražském jaru legenda o finském Donu Juanovi
Svůj český debut si Lukas Sternath „odbude“ na letošním Pražském jaru s Rotterdamským filharmonickým orchestrem a dirigentem Lahavem Shanim v Schumannově Koncertu pro klavír a orchestr a moll. Pro svůj listopadový sólový recitál si vybral díla, jež spojuje téma putování: „Poutníka“ Franze Schuberta a druhou část cyklu Léta putování od Franze Liszta, věnovanou Itálii. Večer vyvrcholí brilantními Lisztovými úpravami Schubertových písní.
Marek Kozák roztančí Rudolfinum
Třetí festivalový večer našel svou inspiraci v tanečních formách, od barokních saraband a menuetů přes folklorní inspirace ve Smetanových Českých tancích až po první ze čtyř Lisztových „ďábelských“ valčíků, jež prosluly svou mimořádnou technickou obtížností. Za klavír tentokrát usedne Marek Kozák, noblesní klavírista s neomylnou technikou, který je mimo jiné také vynikajícím varhaníkem.
V roce 2015 se probojoval do semifinále proslulé Chopinovy mezinárodní klavírní soutěže ve Varšavě a loni dosáhl fantastického úspěchu, když získal druhé místo ve světoznámé Bachově soutěži v Lipsku. Na Firkušného festivalu se představil již v roce 2020, tehdy ovšem pouze online. Pro umělce, který rád chodí po horách a jeho přáním je projít křížem krážem celou Šumavu, to tedy bude festivalový debut před živým publikem.
Lvice nad klaviaturou Anna Vinnickaja
Energií překypující pianistka, kterou kritici nazývají „lvicí nad klaviaturou“, začala hrát v šesti letech pod dohledem své matky. Střet dvou silných osobností nad klasickým repertoárem ještě přiostřil Annin otec, který sytil její nespoutanou uměleckou duši od raného dětství jazzovou improvizací. Dveře na světová pódia jí v roce 2007 otevřelo vítězství v mimořádně náročné Soutěži královny Alžběty v Bruselu, kterou vyhrála jako teprve druhá žena v historii.
Dnes je z ní renomovaná umělkyně, která hostovala u Berlínských filharmoniků, Bostonských symfoniků či nedávno s dirigentem Klausem Mäkeläm u Orchestre de Paris. Na Firkušného festivalu se představila již v roce 2022, tehdy jako členka klavírního tria s houslistou Emmanuelem Tjeknavorianem a violoncellistou Danielem Müllerem-Schottem. Letos ji poprvé uslyšíme v sólovém recitálu, do kterého zařadila, vedle skladeb Brahmse, Rachmaninova a Skrjabina, také hudbu Fryderyka Chopina, za jejíž nahrávku získala v roce 2021 Diapason d’Or.
Tajemný Grigorij Sokolov
Psal se rok 1966, když se slavná Čajkovského soutěž v Moskvě otřásla v základech poté, co se jejím vítězem stal teprve šestnáctiletý student Leningradské konzervatoře Grigorij Sokolov, a to za vydatné podpory tehdejšího předsedy poroty Emila Gilelse a navzdory povýšeným soudům oficiálních médií. Na nejvyšší příčku ho vynesl konzistentní a bojovný výkon ve všech kolech.
Živé nahrávky pozdějších Sokolovových vystoupení získaly na Západě až ikonický status, což mu ihned po rozpadu Sovětského svazu otevřelo dveře k vystoupením s předními světovými orchestry. Posledních několik let se ale soustřeďuje výhradně na sólové recitály, kterých odehraje asi sedmdesát ročně. Brilantní technika mu dovoluje tvořit hudbu v daném okamžiku a dávat jí hluboký duchovní smysl, a to až do té míry, že jeho koncerty se často mění až v jakýsi mystický obřad.
Program na novou sezonu oznamuje až po letních prázdninách, v tuto chvíli tedy nevíme, dočkáme-li se znovu jeho naléhavého Beethovena, poetického Schumanna či bezchybně vedených hlasů ve středověké polyfonii. Na závěrečném koncertu Firkušného festivalu však rozhodně očekávejte silný zážitek a mnoho přídavků.
Klavírní festival Rudolfa Firkušného
Světové hvězdy klavíru v Rudolfinu
3. 11. Schiff & Kissin
5. 11. Lukas Sternath
6. 11. Marek Kozák
7. 11. Anna Vinnickaja
9. 11. Grigorij Sokolov
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist