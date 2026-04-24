Jedním z hlavních lákadel letošního SpringTEENu bude vystoupení Floex Ensemble, za kterým stojí skladatel a klarinetista Tomáš Dvořák. V ansámblu hraje po boku živých muzikantů také robotický bubeník Josef, kterého si návštěvníci budou moci sami naprogramovat.
Jaký repertoár jste pro mladé publikum vybrali?
Budeme hrát skladby, které vycházejí z mé soundtrackové tvorby. Floex Ensemble původně vznikl právě pro tyto účely, i když se dnes vyvíjí dál k vlastním koncertním formátům. Výrazná bude stopa hudby z multimediálních projektů studia Amanita Design, tedy věci z her jako Machinarium, Samorost 3 a také z novinky Phonopolis, která vyjde teď v květnu. Právě herní soundtracky jsou pro mladší posluchače velmi atraktivní a tvoří jádro našeho programu. Zbytek budou autorská díla z desek jako Zorya nebo A Portrait of John Doe, které vyšly u Decca Classics. Zajímavé je na tom to, že jde původně o spíše elektronické skladby, které jsme s ansámblem posunuli do akustické podoby. Baví nás, jak odlišně znějí, když je hrajeme úplně bez ozvučení.
Pro náctileté publikum nehrajete každý den. Je to pro vás v něčem speciální?
Běžně to nevyhledáváme, koncert pro mladší publikum máme tak jednou za rok, takže je to pro nás výjimečná příležitost. Máme ale zkušenost, že děti na naši hudbu reagují velmi pozitivně. Asi je to hlavně kvůli tomu, že součástí našeho tělesa je i robot Josef, který hraje na bicí. Je to náš stálý člen.
SpringTEEN letos nabídne program také dětem s poruchou autistického spektra
Jak moc soběstačný robot Josef je?
Je zajímavé sledovat, co si do něj lidé projektují. Někdy jsou to jejich obavy z nových technologií. Což je vtipné, protože Josef je vyloženě jenom výtvarně pojatá loutka a akustický automat. Rozhodně to není chytrý robot ve stylu umělé inteligence. Vzpomínám si, že za mnou hned na prvním koncertě, který jsme s ním kdy měli, přišel nějaký pán, jenž tam dělal technika, a říkal: „Tohleto nás zničí, roboti nahrazují lidskou práci!“ K tomu má náš Josef opravdu daleko.
Zapojíte do vystoupení i návštěvníky festivalu, anebo půjde o klasický koncert?
Určitě je zapojíme. Nechceme dělat vyložené taškařice, spíše věříme, že naše hudba je univerzální a osloví je sama o sobě. Budeme mít ale workshop, kde si děti budou moci na hudbu doslova sáhnout. Samy si Josefa naprogramují, vytvoří na něm vlastní beaty a my pak do jejich rytmu budeme jako hudebníci přímo na místě improvizovat. Je to pro ně šance vyzkoušet si, jaké to je být v roli dirigenta i programátora, a uvidí, jak stroj okamžitě reaguje na jejich instrukce.
Jste hudebník, ale studoval jste na AVU…
Na výtvarné akademii jsem se věnoval novým médiím a vytvářel jsem hudebně-interaktivní projekty. Snažil jsem se přijít na způsoby, jakými se dá hudba vnímat jinak než lineárně. Zrodil se tak například projekt RGB, kde jsem dal lidem v hledišti baterky s primárními barvami světelného spektra – červenou, zelenou a modrou. Barvy se propojovaly a vznikaly nové barvy. Naprogramoval jsem různé algoritmy a tím svícením a pohybem baterky jsme pak v reálném čase skládali a poslouchali kolektivně tvořenou hudbu.
Je vystoupení na SpringTEENu v něčem unikátní pro vaše stálé fanoušky?
Je to jedna z posledních příležitostí slyšet náš program postavený na herních soundtracích a vidět nás v tomto složení. Chceme se teď víc orientovat na progresivnější elektronickou tvorbu, kde už robot Josef v této podobě figurovat nebude. A nezapomenutelná jistě bude i skladba Marka Ivanoviče, kterého mám hrozně rád jako člověka i jako umělce. Třeba jeho projekty Má vlast nebo Kniha džunglí jsou úžasné. Jsem zvědavý, co si pro děti vymyslel, protože se s ansámblem také zapojíme do závěrečné skladby. Jen doufám, že bude hezké počasí, protože Josef déšť opravdu nemá rád. Ale pokud sprchne, oblékneme ho do nepromokavého overáčku, aby mohl hrát dál.
SpringTEEN pro mladé publikum
Jan Cina, Floex Ensemble SpringTEEN Band a další
Klášter sv. Anežky České, 30. května
