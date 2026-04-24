Festival Pražské jaro toho stihl za svůj osmdesátiletý život opravdu mnoho – pořádá koncerty klasické a soudobé hudby, interpretační soutěž pro mladé hudebníky, Klavírní festival Rudolfa Firkušného či výtvarný projekt Art Salon. Představuje věhlasné sólisty i začínající talenty. Tím to však nekončí. Před dvěma lety pokřtil zbrusu nový „rodinný den“ s názvem SpringTEEN, který propojuje hudbu s vědou a technikou. Jak již napovídá název, cílí v něm na náctileté publikum, na své si ale letos přijdou i mladší děti, dospělí a také děti s poruchou autistického spektra.
Tvořivé dílny a koncerty se budou konat v historických prostorách a zahradách Anežského kláštera v odpoledních a večerních hodinách. Zazní klasická, filmová a elektronická hudba, jazz, neobvyklé nástroje, jako jsou hang drum a kalimba, a v rámci Velkého finále zazní světová premiéra skladby Marka Ivanoviće. V dílnách se bude malovat, improvizovaně tančit, učit se, jak rozezpívat kapradí za pomoci elektřiny, anebo odhalovat tajemství takzvaných Chladniho desek.
Bez bariér
„Většina edukačních projektů se věnuje buď dospělým, nebo malým dětem. Na náctileté se v programech často zapomíná. Chtěli jsme toto prázdné místo zaplnit a pozvat je jako rovnocenné partnery,“ uvádí dramaturgyně SpringTEENu Klára Boudalová.
Ze SpringTEENu se hned po prvním ročníku stala více méně rodinná událost – v ateliérech sice platí věková doporučení kvůli náročnosti úkolů, ale program počítá i s mladšími sourozenci a dospělým doprovodem. Na festivalu také mizí tradiční bariéra mezi hudebníky a publikem. Interpreti po koncertě neodcházejí do zákulisí, ale zapojují se jako lektoři v tvůrčích dílnách. Tato koncepce vychází mimo jiné z praxe Kláry Boudalové ve vzdělávacích projektech newyorské Carnegie Hall. Letos se v roli průvodce představí herec Jan Cina s živým karaoke nebo SpringTEEN Band. Ten připravil interaktivní příběh o kosmonautce, v němž diváci řešením hádanek mění směr vyprávění i charakter hudby.
Floex Ensemble s robotickým bubeníkem Josefem. Zazní nejen herní soundtracky a mladí si naprogramují beaty
Prostor dostane i věda. Ve spolupráci se společností ABB, která se specializuje na inovativní technologie, vytváří SpringTEEN už třetím rokem hravé projekty se zapojením techniky. „Předloni vznikl robot hrající na marimbu, letos se budou stavět hudební nástroje ze spínačů, motorů a relé, například svítící varhany či bicí soustava,“ upřesňuje Boudalová.
Dílna Chladni, hlavně nevychladni! ukáže, jak zvuk fyzicky tvaruje hmotu do geometrických obrazců v písku. V rámci Zvukového terária se účastníci pokusí pomocí elektřiny rozezpívat rostliny a vše završí stavba Zvukobota pro festivalové Velké finále. Na něm zazní „písnička, do jejíhož provedení se mohou zapojit úplně všichni: moderátoři, SpringTEEN Band, SpringTEEN Band Junior, Floex Ensemble, děti z workshopů i náhodné publikum,“ prozrazuje její autor Marko Ivanović.
Akce Malujeme (s) hudbou ukáže, jak subjektivně vnímáme zvuky, zatímco v Rajské zahradě vyroste Krabicová opera, kde děti uvedou vlastní libreta a árie. A díky spolupráci s Národní galerií ožije areál Anežského kláštera také výtvarnou dílnou.
Kdo by si potřeboval od všech těch zvuků odpočinout, může zaskočit do Zahrady minoritů na hudební workshop Zahrada ticha, kde se děti i dospělí budou moct zaposlouchat do zvuků hang drumu, kalimby či tibetské mísy. „Koncert je uzpůsobený tak, aby se v rámci něj cítily dobře i děti s poruchou autistického spektra, které jsou velmi citlivé na různá vjemová přetížení,“ osvětluje Kateřina Sokolová, zakladatelka nadačního fondu AutTalk. „V areálu kláštera pro ně bude nachystané i oddechové stanoviště, takzvaná ChillAut zóna,“ dodává. Vůbec poprvé se tak na festivalu propojí svět autistů a hudby.
SpringTEEN pro mladé publikum
Jan Cina, Floex Ensemble SpringTEEN Band a další
Klášter sv. Anežky České, 30. května
