Francie bude od poloviny června alespoň částečně proplácet ze zdravotního pojištění léky na hubnutí pacientům s těžkou obezitou. Podle agentury Reuters to včera uvedla ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Podle ní bude Francie první zemí v Evropské unii, která bude proplácet tyto léky obézním pacientům bez časového omezení.
Nové léky Wegovy od společnosti Novo Nordisk a Mounjaro od Eli Lilly vedly k průlomu v léčbě obezity. Přitáhly také zájem vlád, které chtějí řešit rostoucí míru nadváhy na celém světě. Ve Francii jsou léky k dispozici na recept od roku 2024, pacienti si je však platí.
Ristová odhadla roční náklady pro stát při hrazení léků přibližně na 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Francouzští pacienti nyní platí za užívání těchto léků v průměru 300 eur (asi 7290 korun) měsíčně, uvedla členka vlády. Neupřesnila ale, kolik lidí léčbou aktuálně prochází.
Cílová skupina čítá přibližně jeden milion lidí. Nárok na proplacení budou mít lidé s indexem tělesné hmotnosti, tzv. BMI, alespoň 35, pokud mají zároveň alespoň jednu další zdravotní komplikaci, nebo pacienti s BMI 40 a více bez ohledu na další onemocnění. Vláda se chytá léky hradit z 65 procent. V praxi však bude mít drtivá většina oprávněných pacientů nárok na 100procentní úhradu, protože mívají souběžná onemocnění, dodala ministryně.
