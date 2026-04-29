Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského a francouzská společnost TotalEnergies založily společný podnik TTEP, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii. Podle firem jde o druhou největší společnost v tomto oboru v Evropě. ČTK o tom ve středu informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj. Firmy si v TTEP rozdělily poloviční podíl.
EPH do nové firmy vložila svá vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriové systémy na vybraných trzích. Za to podle dřívější dohody naopak získala přibližně 95,4 milionu akcií TotalEnergies, což představuje zhruba 4,2 procenta základního kapitálu francouzské nadnárodní firmy, čímž se řadí mezi její hlavní akcionáře.
TTEP, která má sídlo v Amsterdamu, tak nyní prostřednictvím svých dceřiných společností vlastní a provozuje portfolio flexibilních elektráren spolu se systémy bateriového ukládání energie v jednotlivých zemích. Celkově spravuje instalovaný nebo rozestavěný výkon 14 gigawattů (GW), přičemž výroba v roce 2025 dosáhla téměř 30 terawatthodin (TWh) elektřiny.
EPH a TotalEnergies mají s TTEP takzvané tollingové kontrakty, které oběma společnostem umožňují samostatně obchodovat své příslušné podíly na výrobě. Vedle stávajících aktivit disponuje TTEP také projekty o výkonu 5 GW.
„Naše partnerství se společností TotalEnergies vnímáme jako klíčový pilíř pro zajištění stability evropských energetických systémů v tomto kritickém období transformace. Společně budujeme platformu schopnou efektivně reagovat na tržní výkyvy a zajistit spolehlivé dodávky elektřiny,“ uvedl předseda představenstva a majoritní akcionář EPH Křetínský. „Tato synergie mezi našimi provozními zkušenostmi a globálním dosahem TotalEnergies je přesně tím modelem, který chceme dále rozvíjet v rámci mezinárodní expanze EPH,“ dodal.
TotalEnergies se zaměřuje především na zpracování ropy a prodej pohonných hmot, kromě toho podniká i v plynárenství a s dalšími energetickými komoditami. V posledních letech je aktivní také v obnovitelných zdrojích energie. Působí přibližně ve 120 zemích a po celém světě zaměstnává více než 100 tisíc lidí.
Skupina EPH zahrnuje kolem 70 společností v celé Evropě. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Křetínský. Loni holding zaznamenal provozní zisk (EBITDA) 3,7 miliardy eur (zhruba 90,7 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z předloňských 2,6 miliardy eur (přes 63,7 miliardy korun). Mateřskou skupinou je EP Group, do ní kromě energetické sekce patří také například mediální skupina Czech Media Invest (CMI) nebo EC Investments. V EP Group má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta vlastní skupina manažerů EPH.
