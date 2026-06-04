Od pořádání výstavy stanů vyrostl outdoorový prodejce 4camping až k miliardovým tržbám. K populární akci, kterou už 15. rokem pořádá, firma postupně přidala e-shop a následně i kamenné prodejny. První byly v kempech a sloužily hlavně jako výdejny zboží, dnes má firma v Česku 21 prodejen a další přibývají v zahraničí. Teď se největší hráč na domácím outdoorovém trhu pouští ještě o krok dál – v centru Prahy se chystá otevřít svou první vlajkovou prodejnu.
„Dá se říct, že jsme k tomu dorostli, tohle je pro nás tedy logický krok. Chtěli jsme mít místo, kde můžeme našim zákazníkům prezentovat to nejzajímavější, co outdoorový trh nabízí. Zvyšující se zájem o vybavení do přírody a růst firmy potvrzují, že je vhodná doba do takové prodejny investovat,“ říká pro HN výkonný ředitel společnosti Ondřej Žák.
Proces výběru vhodné lokality je u konce a 4camping se už s majitelem dohodl na dlouhodobé nájemní smlouvě. Dvoupatrový flagship store s prodejní plochou kolem 600 metrů čtverečních hodlá otevřít letos na podzim.
Co se dočtete dál
- Kde se objeví nová vlajková prodejna 4camping.
- Jaké další varianty firma zvažovala.
- Které značky zde prodejce hodlá nabízet.
- Kde by mohl vyrůst další flagship store 4camping.
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