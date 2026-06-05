Dříve chtěly čínské automobilky v Evropě stavět především továrny na zelené louce, nyní ale mění plány. Mnohem častěji se objevují zprávy, že budou vyrábět v již stojících a přitom nevyužitých fabrikách tradičních značek. Po květnových prohlášeních o přepuštění výroben od hlavních představitelů dvou největších evropských koncernů, Volkswagenu (VW) a Stellantisu, mají podobné plány další automobilky. 

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Co se dočtete dál

  • Jaké značky plánují pustit čínské výrobce do továren.
  • Jak jednání pokračují.
  • Proč to Evropané dělají.
  • Proč o to usilují Číňané.
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