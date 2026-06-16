Ve čtvrtek 18. června se odehraje napínavé drama, které významnou část národa bezpochyby připoutá k obrazovkám. Češi budou hrát o svoji budoucnost. Ne, nemám na mysli zápas mistrovství světa ve fotbale proti JAR. Hlavní událost dne se koná o pár hodin dříve. Bude jí pravidelné měnověpolitické zasedání bankovní rady České národní banky.
Že to nezní zdaleka tak napínavě ani osudově jako ten fotbal? Inu, je pravda, že v nedávné době to velké vzrůšo nebývalo. Výsledek byl víceméně vždy jasný předem a hlasování končívalo drtivým poměrem 7 : 0. I to se patrně podepsalo na vlažném zájmu fanoušků, když například poslední tisková konference posbírala na YouTube nevalných 1300 zhlédnutí. Tentokrát ale může být všechno jinak.
Jak v čerstvém rozhovoru avizoval kapitán českého týmu – guvernér Aleš Michl – výsledkem může být stabilita sazeb, ale také jejich zvýšení. Vyrovnaný zápas očekává i radní Jan Procházka, který vidí šance obou týmů padesát na padesát. Jasno předem nemají ani analytici, z nichž jen mírná většina předpokládá růst úroků. Naproti tomu sázkaři na finančním trhu tento výsledek favorizují mnohem výrazněji.
Test nezávislosti „bývalého Babišova poradce“: Bude guvernér Michl poprvé hlasovat pro vyšší sazby?
Český výběr nicméně může být v pokušení taktizovat. Jen o den později by totiž mělo dojít k uzavření dlouhého příměří mezi týmy USA a Íránu a naopak k otevření Hormuzského průlivu. To by znamenalo významnou inflační úlevu, a tedy i menší tlak na Čechy. Sázet na tento výsledek je nicméně ošemetné, protože Američané pod vedením Donalda Trumpa umí překvapit.
Do předzápasové přípravy českého týmu se navíc v nedávné době hlasitě vložil premiér Andrej Babiš. Ten se poměrně nevybíravě vyjádřil o výkonech guvernéra a jasně mu vzkázal, jaký výsledek utkání by si představoval. V našem ústavním systému sice premiér na taktiku ČNB nemá žádný formální vliv, jeho hlas na tribuně nicméně hráči těžko mohou zcela přeslechnout.
Podobně jako ve fotbale ani v ČNB ale naštěstí nepůjde vyloženě o život a případné zaváhání mohou členové rady v srpnu napravit. Hlavní je, aby do toho dali srdíčko.
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