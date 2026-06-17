Na začátku letošního roku se nedalo vyloučit, že se vojáci některých evropských zemí střetnou s těmi americkými. Šlo o spor ohledně Grónska, což je dánské území, které si americký prezident Donald Trump opakovaně nárokoval. Dánsko a někteří další spojenci v lednu do Grónska vyslali skupinu vojáků. Trump v reakci na to ohlásil nová cla na vybrané státy Evropské unie. A zopakoval, že je odhodlán Grónsko připojit ke Spojeným státům, i kdyby to měl udělat vojenskou akcí. Od té doby se ale mnohé změnilo.
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