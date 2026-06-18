Město Kladno pokračuje v uskutečnění svého plánu výstavby vlastní velké teplárny. Vytápět by měla celé město. S dosavadním dodavatelem tepla, Teplárnou Kladno společnosti Sev.en miliardáře Pavla Tykače, má Kladno smlouvu o dodávkách tepla jen do konce dubna 2028. Pak chce městská společnost TEPO spustit vlastní zdroj.
Současná hnědouhelná elektrárna a teplárna byla dlouhodobě s městem ve sporu o ceny tepla, které má Kladno jedny z nejnižších v Česku. Pavel Tykač koncem loňského roku pohrozil, že teplárnu raději zavře, než aby na ní prodělával.
Náhrada se už ale rýsuje. Městská firma TEPO teď poslala do ekologického řízení EIA potřebnou dokumentaci, která nabízí zatím nejpodrobnější pohled na parametry nového zdroje – a zároveň znamená tečku za úvahami o přestavbě současné elektrárny – místo toho se má stavět doslova na zelené louce.
Co se dočtete dál
- Kde má nový zdroj vzniknout.
- A co to znamená pro končící elektrárnu Pavla Tykače.
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