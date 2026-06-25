Umělá inteligence je nadále hlavním motorem akciových trhů. Pozornost investorů se však dynamicky mění podle toho, v jaké fázi vývoje se zrovna nachází. AI už totiž nestojí pouze na potřebě hrubého výpočetního výkonu, který byl kritický pro její počáteční učení. Novým nedostatkovým zbožím se staly specializované paměťové čipy.
Ty jsou klíčové pro fázi takzvané inference, kdy velké jazykové modely musí bleskově generovat odpovědi na dotazy milionů uživatelů v reálném čase. Právě to vysvětluje vlnu čipového šílenství, která zachvátila trhy. Pozornost investorů se tak vedle Nvidie, jejíž grafické karty poháněly první AI boom, stále více upírá k novým jménům.
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