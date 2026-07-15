Tuzemský kapitál dále nakupuje na Západě. Tentokrát český miliardář získává firmu poblíž Barcelony, která se specializuje na vybavení pro operační sály. Jde o další krok ve snaze vybudovat celoevropského hráče v oblasti zdravotnických technologií a komplexního vybavení pro nemocnice. Nejnovější úlovek má být zároveň vstupní branou do Latinské Ameriky.

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Co se dočtete dál

  • Detaily akvizice.
  • Na co se kupovaná firma specializuje.
  • Jak velká už je česká firma zaměřená na zdravotnické vybavení a jaké firmy do ní patří.
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