Tuzemský kapitál dále nakupuje na Západě. Tentokrát český miliardář získává firmu poblíž Barcelony, která se specializuje na vybavení pro operační sály. Jde o další krok ve snaze vybudovat celoevropského hráče v oblasti zdravotnických technologií a komplexního vybavení pro nemocnice. Nejnovější úlovek má být zároveň vstupní branou do Latinské Ameriky.
Co se dočtete dál
- Detaily akvizice.
- Na co se kupovaná firma specializuje.
- Jak velká už je česká firma zaměřená na zdravotnické vybavení a jaké firmy do ní patří.
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