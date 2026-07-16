Jsou to zhruba tři týdny, co znesvářené strany rodinného klanu Řípových z východních Čech oznámily klid zbraní a dosažení komplexní dohody majetkového vyrovnání. Dědicové Františka Řípy, který na začátku 90. let založil výrobu lisovaných součástek pro automobilový průmysl Karsit, se prakticky ihned po jeho smrti v roce 2022 rozhádali o miliardový majetek.
Rozjela se mezi nimi extrémně vyhrocená válka, která několik let zaměstnávala české soudy i policii. Na jedné straně stanula vdova Alena Řípová, která byla dokonce nepravomocně odsouzena za falšování poslední vůle svého manžela, společně s dcerou Kamilou. Na straně druhé pak synové z prvního manželství David a Roman.
Co se dočtete dál
- O čem je mírová dohoda v Karsitu.
- Komu připadne jaký majetek.
- Jaké plány s ním aktéři mají.
- Jaké další spory v Karsitu probíhají.
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