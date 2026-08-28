Ministr školství Robert Plaga po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámil, že rozpočet ministerstva školství pro příští rok „velmi významně přiblíží“ 300 miliardám korun. Na první pohled to zní jako dobrá zpráva. Letos ministerstvo hospodaří s přibližně 284 miliardami, takže se opravdu bavíme o více penězích než letos.
Jenže právě takové srovnání je zavádějící. Rozpočet pod 300 miliard korun ve skutečnosti neznamená přidání do kapitoly MŠMT. Znamená reálný pokles výdajů na vzdělávání. Podobné výdaje se mezinárodně srovnávají jako podíl na hrubém domácím produktu (HDP) dané země, aby se odlišil vliv inflace a růstu ekonomiky. Sama vláda se v této metrice jak v programovém prohlášení, tak v hospodářské strategii zavázala postupně navýšit výdaje na vzdělávání až k průměru zemí OECD.
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