Světová energetika prošla právě teď, v relativní tichosti, historickým milníkem. Podle nejnovějších dat agentury Bloomberg dosáhl celkový instalovaný výkon solárních elektráren na Zemi hranice tří terawattů (TW). Solární energie tak dodává devět procent celosvětové poptávky po elektřině, což je třikrát více než před pouhými pěti lety.

Cesta k prvnímu terawattu od začátku laboratorních výsledků v 50. letech trvala bez nadsázky celému lidstvu půlstoletí (hranice padla až v roce 2022), druhý terawatt jsme připsali za pouhé dva roky. A ten třetí? Na ten světu stačilo pouhých 16 měsíců. Je to, jako byste desetiletí stavěli základy jediného mrakodrapu, a pak během jednoho roku postavili celý Manhattan. A přesně takto se fotovoltaika se proměnila z experimentu v nejrychleji budovaný zdroj energie v dějinách lidstva.

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Co se dočtete dál

  • Jak vzrostl celkový instalovaný výkon solárních elektráren ve světě?
  • Jaký podíl na globální spotřebě elektřiny dnes pokrývá solární energie?
  • Kolik solárních instalací přibylo v Česku a jak to ovlivňuje byznys?

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