Evropská komise (EK) firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části unijních dotací, protože premiér Andrej Babiš (ANO) se nachází v potenciálním střetu zájmů. Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust, podle komise ale tento postup situaci dostatečně neřeší. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní, postoj komise k jeho střetu zájmů ho nezajímá, uvedl. Na tento spor by neměli doplácet ČR ani její občané, uvedla Kancelář prezidenta republiky. Podle opozice Babiš obelhal prezidenta i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.
Evropská komise potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a rovněž z kohezních fondů. "Mohu potvrdit, že komise po důkladném posouzení dospěla k závěru, že český premiér se nachází v potenciálním střetu zájmů v souvislosti s řízením fondů politiky soudržnosti a zemědělských fondů," uvedla v úterý mluvčí EK Louise Bogeyová na dotaz českých novinářek. "Komise se domnívá, že svěřenský fond, který pan Babiš zřídil, tuto situaci dostatečně neřeší," dodala.
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Komise podle mluvčí zaslala dopis českým úřadům a žádá je o další informace a objasnění. České úřady by podle EK prozatím neměly vykazovat žádné výdaje od 9. prosince týkající se firem spojených s Babišem jak uvnitř, tak mimo svěřenský fond. Jde o datum, kdy se Babiš znovu stal českým premiérem. Mimo svěřenský fond zůstaly další Babišem ovládané firmy SynBiol a Hartenberg Holding. Proplácení pro firmy spojené s Babišem mohou podle mluvčí EK české úřady žádat jen za přímé platby ze společné zemědělské politiky EU.
Mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Eva Češpiva v pondělí uvedla, že pozastavení se týká 3,18 milionu eur (zhruba 76,9 milionu Kč). Mluvčí EK v úterý žádnou konkrétní částku nepotvrdila.
"Nezajímá mě to a ani to neřeším. Agrofert nevlastním, nikdy už vlastnit nebudu a nemám z něj ani žádný prospěch. Nevím, co bych měl udělat víc. U Evropské komise stačí, pokud komisař střet zájmů nahlásí, a tím je to vyřešené. U mne by ale zřejmě ani nestačilo, kdybych se zastřelil," reagoval dnes Babiš. EK v dopise konstatuje, že stále neukončila prověřování, a proto na půl roku proplácení některých dotací pozastavila, řekla místopředsedkyně ANO a ministryně financí Alena Schillerová. Je přesvědčená, že Babiš podmínky zákona naplnil, uvedla.
Vyřešení střetu zájmů bylo podmínkou prezidenta Petra Pavla pro jmenování Babiše premiérem. Prezidentská kancelář v úterý uvedla. že je potřeba najít takové řešení problému s vyplácením dotací Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané.
Podle opozice nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ. Svěřenský fond jako řešení střetu zájmů nestačí a současná situace je stejná jako za předchozích Babišových vlád do roku 2021, řekl novinářům bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš. Prezidenta, Parlament i své voliče Babiš obelhal i podle bývalého předsedy ODS a předchozího premiéra Petra Fialy.
Předseda ODS Martin Kupka jmenoval Babišův střet zájmů mezi důvody k vyvolání sněmovního hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. Místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček řekl, že ČR musí okamžitě zastavit čerpání dotací pro Agrofert. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel míní, že Babiš "by to měl položit", nebo střet zájmů vyřešit.
Mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský ČTK řekl, že informaci o pozastavení proplácení části dotací má zatím pouze z médií. "I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a s dotačními pravidly. A tak budeme postupovat i nadále," uvedl.
Samotné vložení akcií do svěřenského fondu automaticky neznamená vyřešení střetu zájmů, vyplývá z vyjádření expertů pro ČTK. Svěřenský fond tak, jak je definován v českém právu, skutečně není slepým fondem, a tedy nevylučuje střet zájmů Andreje Babiše, řekl partner poradenské firmy V4 Group Michal Jelínek. Babiš z pozice zakladatele může podle něj odvolat a jmenovat nového správce fondu, a tím ovlivňovat jeho hospodaření, a má také možnost upravit pravidla, jak fond nakládá se svým majetkem, dodal.
"Pro firmy z holdingu Agrofert může mít pozastavení proplácení dotací praktické dopady zejména na cash flow a plánování investic," dodala ředitelka poradenské společnosti Crowe Ivana Brancuzká. Další vývoj bude podle ní záviset především na tom, zda se podaří přesvědčivě doložit, že nastavená vlastnická struktura skutečně eliminuje možnost ovlivňování rozhodování ve prospěch dotovaných firem.
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