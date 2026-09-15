„Z původního odpoledního start‑upu na ostravské Černé louce je dnes evropský fenomén, který svou koncepcí nemá obdoby. Zájem o účast potvrzuje, že originální pilíře, na kterých jsme tehdy Den NATO v Ostravě stavěli, tedy prezentace co nejširšího spektra bezpečnostních složek a bezplatný vstup, stále táhnou,“ říká zakladatel Dnů NATO v Ostravě a předseda pořádajícího spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.
Na loňském ročníku přehlídky se hodně řešila probíhající modernizace české armády. Jak se tato modernizace vyvíjí a jak se to v rámci Dnů NATO letos projeví?
Těší nás, že Dny NATO v Ostravě jsou tradičním místem nejen pro prezentaci modernizace Armády České republiky, ale i dalších složek bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Letos máme potvrzeno, že se tu české veřejnosti poprvé představí nejmodernější armádní letoun Embraer C‑390 Millennium, který před několika týdny dorazil do Česka. Hlavní událostí bude prezentace systému protivzdušné obrany Spyder. Novinky představí i hasičský záchranný sbor, a to nejvýkonnější vyprošťovací jeřáb AJ90, cargo drony nebo hasicí systém Cobra.
Výdaje na obranu Česko soustavně zvyšuje. Vláda potvrdila, že v rozpočtu na rok 2027 splní zákonnou povinnost dvou procent HDP a resort obrany má mít k dispozici o 36,2 miliardy korun víc než letos. Uvidíme na přehlídce i konkrétní plány, jak tyto peníze armáda využije?
Pro českou veřejnost je určitě dobře, že resort obrany bude mít k dispozici tyto prostředky. Musíme si uvědomit, že to nejsou peníze pro armádu nebo pro ministerstvo obrany, ale jsou to peníze, které mají zajistit bezpečnost občanů. A právě naše akce, na kterou má veřejnost bezplatný vstup, už déle než čtvrt století slouží k tomu, aby se daňoví poplatníci mohli seznámit s tím, co stát za jejich peníze pořizuje.
Jsem proto rád, že budeme moci představit například bojové vozidlo pěchoty CV90, jehož výroba byla zahájena v nedalekém VOP CZ teprve nedávno. Návštěvníci Dnů NATO opravdu uvidí ty nejmodernější přírůstky jak vzdušných, tak pozemních sil.
Letošní partnerskou zemí je Německo. Co si na přehlídku připravuje?
Německo patří k našim nejvýznamnějším dlouholetým účastníkům s nejviditelnější formou prezentace. Je to dáno nejen tím, že se německé straně líbí naše akce a zájem účastníků, ale také jejich snahou vysílat srozumitelný signál, že mají zájem o prohlubování oboustranné německo‑české spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Německá strana vždy usiluje o to, aby tam, kde je to možné, byla prezentace vzájemná. Takže například německá vojenská policie se představí s českou vojenskou policií, němečtí celníci se svými českými kolegy a podobně. Tento přístup se mi velmi líbí, protože vystihuje naši dlouhodobou snahu ukazovat příklady bilaterální spolupráce.
Německo se k nám chystá v roli partnerského státu už podruhé, naposledy to bylo před deseti lety. Odprezentuje maximum toho, co nejen bundeswehr, ale i další složky německého obranného systému mají.
Německé vzdušné síly letos slaví 70 let od svého založení. Čekají nás tedy mimořádné letecké ukázky?
Určitě nejen letecké, ale i pozemní, statické či dynamické. Celkem k nám Německo vypravuje nižší desítky kusů techniky, což je samo o sobě vysoce nadstandardní. Pro srdcaře bude jistě jedním z highlightů historicky první letecká ukázka bojového letounu Tornado, ten ještě nikdy u nás ve vzduchu nebyl. Německo je přitom jedním z posledních uživatelů tohoto ikonického modelu, který má nezaměnitelnou geometrii křídla za letu, a dnes už tedy není moc často k vidění. Dál u nás Německo poprvé představí v průletu svůj vládní Airbus, který vozí nejvyšší státní představitele. Ten budou symbolicky v zahajovacím průletu doprovázet české Gripeny.
Zmínil jste už armádní letoun Embraer C‑390 Millenium. Jaké další atraktivní modely návštěvníci 26. ročníku přehlídky uvidí?
Další velkou novinku má pro nás slovenská strana, která se svým nejmodernějším letounem F‑16 verze Block 70 představí poprvé v zahraničí plný displej. Velkou událostí bude také návrat Red Arrows, jedné z historicky nejžádanějších akrobatických skupin, které kdy na naší přehlídce vystoupily. Poprvé se u nás skupina Red Arrows představila v roce 2006, tedy přesně před dvaceti lety. Teď už vystoupí počtvrté a představila se u nás i vloni. Je poměrně neobvyklé, aby se takto žádaná evropská skupina vrátila na akci hned po roce, ale je vidět, že se jim u nás líbí.
Co bude nového na letošním programu?
Program rok od roku neměníme, chceme se držet toho, co dobře funguje. Jeden bod programu bych ale rád zmínil: v rámci našeho partnerství s Německem bude v ostravské katedrále koncert německé vojenské hudby. Je to už poněkolikáté a vždy máme katedrálu plně obsazenou, takže je vidět, že návštěvníky láká i kulturní program. Jinak oba přehlídkové dny jsou jako vždy nabité, začínáme před devátou hodinou a končíme v pozdním odpoledni. Věřím, že si každý přijde na své.
V rámci přehlídky se udělují různá ocenění. Kdo a za co je získá?
Máme dvě návštěvnické soutěže: o nejlepší leteckou a také teď už třetím rokem o nejlepší pozemní ukázku. Vítězové se budou vyhlašovat v neděli 20. září. Tradičně také v neděli dopoledne probíhá slib nových příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru ČR. Vloni jim u té příležitosti naposledy požehnal kardinál Duka. Letos navíc mohu již prozradit, že tam budeme mít ocenění hasičů za jejich nasazení v mezinárodních misích ve Venezuele, ve Francii a v Řecku. Myslím si, že to k naší akci tematicky patří a že je dobré si uvědomit, jak se o zajištění naší bezpečnosti i mezinárodní pomoci zasazují nejen vojáci a policisté, ale také hasiči.
Jak je zajištěná bezpečnost účastníků a co jste v této oblasti už museli za 26 let konání přehlídky řešit?
Naší největší prioritou není trhat návštěvnické rekordy, ale právě zajistit, aby akce proběhla bezpečně pro naše účastníky a návštěvníky, z pohledu safety i security. Tomu je podřízeno úplně všechno. Podrobnosti ale z pochopitelných důvodů nebudu sdělovat.
Kolik návštěvníků letos očekáváte?
Neděláme si žádné odhady nebo tipy, kolik lidí se letos zúčastní. Akce proběhne už po šestadvacáté, z toho po dvaadvacáté na letišti, takže návštěvníci už vědí, jak to funguje a na co se připravit.
Areál je každoročně plný, a to za jakéhokoliv počasí. Dvakrát nás už překvapilo – a doufám, že v tomto smyslu nebudeme letos překvapeni potřetí –, kolik lidí tam stálo s malými dětmi a kočárky i v sychravém počasí.
Pokud jde o přesné počty návštěvníků, ty nám vždy následně sdělí policie a my na základě toho zajišťujeme odpovídající počet parkovacích míst a vstupních bezpečnostních kontrol. Letos jsme zřídili i nový vstup pro rodiny s malými dětmi, abychom jim částečně zvýšili komfort.
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Co je na organizaci přehlídky pro vás nejtěžší?
Naše akce se na rozdíl od mnoha jiných nekoná na vojenské základně, ale na civilním letišti, které je ve standardním provozu, takže tam v jejím průběhu startují a přistávají zejména charterové linky. Málokdo si uvědomuje, jak je složité skloubit přehlídku s tímto provozem. Náročné je také vybudovat logistické zázemí, odkud je akce řízená, což obnáší koordinaci několika desítek subjektů.
Jak strávíte dva přehlídkové dny vy osobně?
Jsou pro mě velmi intenzivní. Z pozice hlavního organizátora tam mám běžné společenské povinnosti, věnuji se oficiálním hostům i hlavním partnerům a také průběžně kontroluji, jestli vše běží podle časového plánu. V každém případě je to i pro mě vždy mimořádný zážitek.
Článek vznikl ve spolupráci s Jagello 2000.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.
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