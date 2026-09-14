1) Tatra Defence
Kopřivnická Tatra Defence představí svá nejmodernější pancéřovaná vozidla, a to bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO a obrněný transportér Titus 6x6.
Moderní Titusy ve speciálních verzích již byly zařazeny do výzbroje brigád pozemních sil AČR, kde slouží jako velitelsko‑štábní vozidla, spojovací vozidla i jako stanoviště pro řízení palebné podpory u dělostřeleckých jednotek. Titus patří do kategorie vozidel MRAV (Multi‑Role Armoured Vehicle), jež se vyznačují silným pancéřováním a vysokým stupněm ochrany posádky, ale zároveň přes svou hmotnost mají díky podvozku Tatra velmi dobrou mobilitu a průchodivost těžkým terénem.
Pandur 8x8 EVO představuje nejmodernější bojové vozidlo, jaké kdy v Česku vzniklo. Je vybaveno špičkovými zbraňovými i elektronickými systémy pro efektivní bojové nasazení včetně umělé inteligence a strojového učení, ale také systémy pro ochranu vozidla i osádky, které dokážou čelit různým hrozbám, včetně útočných dronů.
2) Retia
Pardubická Retia vůbec poprvé představí 3D radar středního dosahu RSB21 ReSaurion instalovaný do standardního mobilní kontejneru přepravovaného na podvozku Tatra Force. Jde o víceúčelový radar optimalizovaný pro integraci do systémů protivzdušné obrany. Zajišťuje sledování, detekci a klasifikaci hrozeb na střední vzdálenosti na úrovni baterie nebo vyšší, přičemž díky vysoké mobilitě umožňuje rychlé přemístění a nasazení i v náročném terénu. Obsahuje režim řízení palby, režim přehledu (surveillance), navedení střely ve střední fázi letu a schopnost řízení letového provozu.
3) AviaNera Technologies
Na stánku skupiny CSG bude také vystavovat společnost AviaNera Technologies. Specializuje se na vývoj, výrobu a prodej malých proudových motorů určených pro bezpilotní prostředky. Představí kompaktní proudový motor řady MTJ300, jenž je navržen pro lehké UAV nebo řízené střely a cvičné terče. Mezi jeho hlavní přednosti patří malé rozměry a velmi nízká provozní hmotnost.
4) Eldis Pardubice
Společnost Eldis Pardubice na stánku CSG uvede své produkty nové generace pro komplexní řešení radarového vybavení letišť. Půjde konkrétně o modely dvou nejnovějších radarových systémů – RL‑3000 a PAR‑NG. 3D radar dlouhého dosahu RL‑3000 pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů. Zcela novou generaci letištního přibližovacího radaru představuje typ PAR‑NG, který je určen pro provoz na civilních i vojenských letištích.
5) Tatra Export
Tatra Export bude na Dnech NATO zastupovat automobilku Tatra Trucks, jejímž většinovým vlastníkem je skupina CSG. Na Dnech NATO předvede různé vojenské verze modelové řady Tatra Force třetí generace (4x4, 6x6, 8x8), vojenský střední automobil řady Tatra 810M Tactic nebo civilní automobil Tatra Phoenix třetí generace. Třetí generace řady Tatra Force získala několik novinek. Například jednu z nejbezpečnějších kabin na trhu, možnost instalace pancéřovaných kabin, modernizované elektronicky řízené motory Tatra V8 a V12 nebo nový typ náprav s vysokou nosností.
6) MSM Group
Společnost MSM Group zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Jde o společnosti ZVS, VOP Nováky, Fábrica de Municiones Granada a ZVI vyrábějící různé druhy tankové munice ráže 120 mm a 105 mm, dělostřelecké munice ráží 155 mm a 105 mm, středorážové munice 30 mm pro kanony bojových vozidel i ráže 20 mm pro letecké kanony i pozemní bojová vozidla, minometnou munici v rážích 60 mm, 81 mm nebo 120 mm a také pyrotechnické komponenty a součásti potřebné k výrobě munice. Jejich produkty budou k vidění uvnitř stánku CSG.
Článek vznikl ve spolupráci se společností CSG.
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