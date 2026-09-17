Kancelářský trh má za sebou za poslední dekádu výrazný kus cesty a řadu proměn. Pandemie změnila způsob, jakým firmy o pracovním prostředí přemýšlejí, a na čas se dokonce zdálo, že tradiční kanceláře budou jedním z hlavních poražených nového pracovního modelu. Vývoj ale ukazuje, že jejich role zůstává důležitá, mění se to, co od nich firmy očekávají.
Firmy dnes často hledají méně prostoru, ale ve vyšší kvalitě, s důrazem na lokalitu, energetickou efektivitu, flexibilitu a prostředí podporující spolupráci zaměstnanců. Fyzická přítomnost v pražských kancelářích se pohybuje kolem 70 procent a lehce roste. Zároveň sílí poptávka menších firem a start-upů po flexibilních kancelářích. Tomuto trendu vycházíme vstříc s konceptem Flexi Space i v našich kancelářských budovách a máme velmi dobrou odezvu. Zkušenost z trhu tak ukazuje, že vedle samotné budovy roste význam parametrů jako snižování energetické náročnosti, nadstandardní péče o nájemce a jejich zaměstnance v rámci celé řady aktivit nebo zvyšování kvality služeb, které office budovy nabízí, a zlepšování prostředí společných prostor.