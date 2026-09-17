Retail parky v Česku zažívají mimořádně silné období. Ještě před několika lety stály ve stínu velkých nákupních center, dnes patří k hlavním motorům nové maloobchodní výstavby. V roce 2026 by mělo přibýt 19 nových retail parků s více než 88 tisíci metrů čtverečních plochy.
Tempo růstu retail parků zatím nepolevuje. Jen v roce 2025 bylo podle Cushman & Wakefield dokončeno nebo rozšířeno dalších 82 400 m² retail parků, nejvíce za posledních patnáct let. Celková plocha segmentu se tak přiblížila hranici 1,4 milionu m².