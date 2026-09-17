Doba klasických obchodních domů v podobě, v jaké jsme je znali poslední tři dekády, končí. Ne proto, že by lidé přestali nakupovat, ale proto, že nakupování samo o sobě přestalo být důvodem, proč do takové budovy vůbec vejít. Většinu věcí totiž koupíme rychleji online z gauče. Retail jako jediný nosný prvek velké městské nemovitosti proto přestává ekonomicky fungovat. Trend je jasný a jen těžko zvratný.
Top realitní fondy
Retail sám už nestačí, obchodní dům musí nabízet zážitek, aby lákal lidi
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