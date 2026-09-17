Malé byty jsou dnes mezi developery hit, protože jdou na dračku. Nemusí to ale trvat věčně. „Investiční poptávka se mění vlivem přísnější regulace ČNB a vyšších úrokových sazeb. Nemyslím si proto, že dnešní rozdíl mezi poptávkou po malých a velkých bytech musí vydržet navždy,“ říká Dan Vaško, zakladatel skupiny Silverline. V rozhovoru mluví o výnosech developmentu nebo chystaném fondu dostupném i drobným investorům.
Top realitní fondy
V Praze pořád chybí byty. Zájem o ty malé ale nemusí trvat věčně, říká Vaško ze Silverline
Realitní fondy zaměřené na development jsou často přístupné jen kvalifikovaným investorům. S nástupem ELTIF se ale takové investice více zpřístupní i drobným investorům. Zakladatel skupiny Silverline Dan Vaško vysvětluje, jaké výnosy může nabídnout, kde jsou rizika a proč několik stovek měsíčně může dávat smysl.
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