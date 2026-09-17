Realitní fondy dál rostou. Hodnota nemovitostí v portfoliích fondů zahrnutých do žebříčku TOP realitní fondy dosáhla na konci druhého čtvrtletí přibližně 415 miliard korun. Loni přitom šlo o 263 miliard. Za nemalou částí růstu portfolií je loňské uvedení realitního fondu ze stáje Penty. Vedle velikosti portfolií jsou v žebříčku vidět i značné rozdíly ve výkonnosti.
Fondy dostupné široké veřejnosti vydělaly za posledních dvanáct měsíců v průměru zhruba 5,8 procenta, zatímco u fondů kvalifikovaných investorů (FKI) dosáhl průměr 10,44 procenta. FKI mívají větší volnost ve strategii a mohou být více koncentrované, více využívat dluh nebo mít vyšší podíl developmentu.