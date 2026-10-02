Prudký rozvoj používání nástrojů umělé inteligence má v praxi jeden jasný projev: datové sítě jsou pod tlakem. Vedle toho má AI dopad i na provoz telekomunikačních operátorů. „Některé úkoly zaniknou, mnoho rolí bude přepracováno a vzniknou nové. Bylo by chybou předstírat, že nedojde k žádným změnám. Stejně tak by bylo chybou nahlížet na lidi jako jednoduše nahraditelné,“ říká v rozhovoru pro HN generální ředitelka Vodafone Česká republika Violeta Luca.
Popisuje v něm, jak se společnost připravuje na nové bezpečnostní hrozby spojené s rozvojem AI a co znamenají pro běžné i firemní uživatele. Vysvětluje také, jak by v době kvantových počítačů mělo vypadat skutečně bezpečné heslo.
Pocházíte z Rumunska a v Česku už žijete pět let, z toho tři roky jste vedla český Microsoft. Jak tehdy vypadal váš příchod?
Prahu jsem měla ráda už z předchozích pracovních i soukromých cest. Ale mít ráda nějaké město a vést firmu v nové zemi jsou dvě velmi odlišné věci. Přijela jsem během covidu, nejprve jsem pracovala na dálku z Bukurešti a sem jsem se přestěhovala v dubnu 2021. Tou hlavní výzvou hned na začátku bylo, že jsem neměla možnost setkávat se s lidmi osobně a město působilo poměrně prázdně. Tehdy mi kolegové neustále připomínali, že si musím zajít na Karlův most, protože už ho nikdy neuvidím tak prázdný.
S čím jste šla do českého Vodafonu?
Odejít z Microsoftu pro mě nebylo jednoduché rozhodnutí. Měla jsem velmi dobrou pozici, skvělou možnost růstu, vážili si mě a firmu jsem měla ráda. Přitahoval mě však telekomunikační sektor, a zejména Vodafone, protože tato role generální ředitelky mi nabízela širší rozsah odpovědností, větší příležitosti přímo ovlivňovat zákazníky a vytvářet nové produkty. Microsoft byl centralizovanější a chyběla mi ta část práce, kdy skutečně něco budujete. Zároveň jsem cítila silné propojení s lidmi, které jsem potkala během náborového procesu v Londýně, a současně jsem dostávala velmi pozitivní signály o Vodafonu a jeho budoucích růstových příležitostech.
Ve Vodafonu nejenže diskutujeme o digitální transformaci, zároveň budujeme infrastrukturu a služby, které ji umožňují. Chtěla jsem být blíže tomuto reálnému viditelnému dopadu, tedy zlepšování každodenní zákaznické zkušenosti, posilování odolnosti země a vytváření služeb, které řeší nově vznikající problémy. A v neposlední řadě jsem chtěla zůstat v České republice, protože se pro mě mezitím stala domovem.
Jací jsou podle vás Češi?
Zobecňovat je vždy riskantní, plně si to uvědomuji. Na Češích a Češkách obdivuji kombinaci praktičnosti, vynalézavosti a silného instinktu rozpoznat, zda něco skutečně funguje. Lidé zde chtějí vidět výsledky. Motivuje je jasný smysl a účel. Dávají přednost činům před slovy. To všechno je velmi blízké mému vlastnímu způsobu uvažování. Pět let je dost dlouhá doba na to, abych získala solidní perspektivu, ale ne dost dlouhá na to, abych tvrdila, že plně rozumím celé zemi. Nechtěla jsem sem přijít s hotovými odpověďmi. Chtěla jsem klást otázky: co zde vytváří důvěru, čeho si zákazníci a zákaznice cení a co lidé očekávají od lídra.
Máte nějaké zásady, podle nichž se řídíte v managementu?
Při vedení lidí se důsledně řídím pěti principy: stanovit si ambici, o kterou stojí za to usilovat; do hloubky porozumět zákazníkovi a kontextu; spojovat lidi, kteří si navzájem dávají výzvy; převádět vizi do konkrétních rozhodnutí a milníků; a chránit kulturu, ve které se vysoké nároky a respekt vzájemně posilují.
Leadership není o tom mít nejhlasitější hlas v místnosti. Je o hledání jednoduchosti ve složitých situacích a o pomáhání talentovaným lidem podávat jejich nejlepší výkony. Silně věřím ve výkon, ale výkon, který je dlouhodobě udržitelný, etický a spojený se smysluplným výsledkem.
Violeta Luca
Má přes 20 let zkušeností z vedení evropského byznysu. Zastávala několik vedoucích pozic ve společnostech jako Metro Cash & Carry, Dante International nebo Whirlpool.
Po šéfování rumunského zastoupení společnosti Microsoft přešla v roce 2021 do čela české pobočky. O dva roky později se stala generální ředitelkou českého Vodafonu.
Někteří lidé z top managementu stále častěji mluví o tom, že se na vrcholu cítí trochu osamocení a je to nápor na jejich psychiku. Jak se o sebe staráte?
Často se mě lidé ptají na můj přístup k work-life balance. Nemyslím si, že se život dá úhledně rozdělit na práci a osobní čas, a proto nevěřím, že taková rovnováha skutečně existuje. Spíše je to kyvadlo, které se pohybuje mezi osobním životem a potřebami na jedné straně a profesním životem a odpovědnostmi na straně druhé. To platí zejména tehdy, když pracujete pro společnost, která poskytuje služby 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a je součástí kritické infrastruktury země.
Neustálá dostupnost ale není totéž co efektivní leadership. Snažím se manažovat svou energii se stejnou disciplínou, s jakou řídím svůj program: vyhrazuji si čas na přemýšlení, udržuji blízký kontakt s lidmi, kterým důvěřuji, a vím, kdy ustoupit do pozadí, aby mohli převzít vedení ostatní. Potřebuji také chvíle, kdy nic neřeším, ať už jsou to túry v přírodě, čtení nebo prostě tehdy, když jsem s lidmi, kteří jsou mi blízcí. Tyto chvíle nejsou útěkem od odpovědnosti, ale pomáhají mi ji lépe nést.
Trh práce prochází dramatickými změnami, zejména pod vlivem rozšíření AI. Jak se to projevuje na skladbě zaměstnanců ve Vodafonu?
Je to teď ten hlavní pomyslný slon v místnosti: Jak nám AI změní životy a práci? Skutečnou otázkou už není, zda AI práci změní. Děje se to. Důležitější otázkou je, zda ji firmy zavedou způsobem, který zvýší produktivitu a zároveň bude rozvíjet lidské schopnosti.
Nedávno jsme si nechali zpracovat studii o tom, jak lidé v České republice využívají AI, k čemu ji používají a jaké z ní mají obavy. Výsledky ukázaly určitou dichotomii. Na jedné straně už přibližně 40 procent lidí v práci používá nějakou formu generativní AI. Na druhé straně se obávají, že by je mohla připravit o práci. Z krátkodobého hlediska přichází bezprostřední dopad, který už ve Vodafonu vidíme, především z přímé integrace AI do každodenní práce.
Kde se vám AI nejvíce osvědčila z hlediska efektivity, ať už jde o produktivitu nebo šetření nákladů?
Na velmi praktických místech. Využíváme ji k efektivnějšímu provozu sítě, ke zvýšení produktivity našich vývojářů, ke škálování týmů zákaznické péče a k lepšímu cílení nabídek. Dnes už jsme za fází, kdy nám přišel zajímavý třeba počet pilotních projektů. Důležité je, zda zákazníci získávají lepší zkušenost, zda řešíme problémy rychleji a zda se zvyšuje kvalita. Pokud to nedokážeme prokázat, stále jde jen o experiment.
Ale například v zákaznickém servisu potřebujete méně lidí.
Může to znamenat méně lidí, kteří vyřizují opakující se požadavky, ano. Pokud virtuální asistent odpoví na jednoduchou otázku rychle a správně, je to pro zákazníka dobře. Zákazníci ale stále potřebují lidi ve chvíli, kdy je problém složitý, citlivý nebo technický. Naší otázkou tedy je: Jak přesunout kapacity právě do těchto situací? Automatizace by měla odstraňovat překážky, nikoli lidskost ze služeb.
S tím, jak se vyvíjejí potřeby zákazníků, technologické prostředí i provozní model, promítáme tyto změny do organizačního uspořádání a odpovídajících kapacit. Důsledně plánujeme pracovní sílu a implementujeme jasnou strategii rozvoje dovedností a schopností.
Jak to tedy teď bude se začínajícími talenty, juniory? Počet vypisovaných rolí, na které se mohou hlásit, postupně klesá.
To je velmi vážné téma. Právě na juniorských pozicích se lidé učí úsudku, budují si sebevědomí a někdy dělají drobné chyby v bezpečném prostředí. I pokud AI převezme část této práce, my rozhodně nemůžeme odstranit první krok kariérní cesty. Organizační struktura se změní. Namísto hierarchické pyramidy bude stále více připomínat diamant, se silnou vrstvou kvalifikovaných odborníků uprostřed, kteří ve velké míře využívají AI. Dobrým příkladem je IKEA, která rekvalifikovala osm tisíc pracovníků call center na konzultanty interiérového designu ve svých prodejnách.
Firmy proto budou muset přehodnotit způsob, jakým se lidé učí: prostřednictvím učňovských programů, práce pod vedením zkušenějších kolegů a dřívějšího zapojení do skutečné odpovědnosti. Řešením nemůže být odstranění prvního stupně kariérního žebříčku.
A co nízká nezaměstnanost v Česku a množství pracovních pozic, které nemá kdo zaplnit? Pomůže AI vyřešit nedostatek lidí?
Ano, zejména tam, kde je nedostatek potřebných dovedností. Může lidem pomoci zvládat více práce a menším firmám umožnit přístup ke schopnostem, které byly dříve drahé nebo obtížně dostupné.
AI ale tento problém sama o sobě nevyřeší. Potřebujeme také celoživotní vzdělávání a rychlejší adopci technologií, zejména v menších firmách. Česko má vynikající technické talenty. Nemyslím si, že problém spočívá ve schopnostech. Větším rizikem je, že budeme příliš dlouho experimentovat a příliš pomalu zavádět řešení ve větším měřítku, musíme vystoupit ze své komfortní zóny.
Takže umělá inteligence podle vás nevezme lidem práci, jen ji promění?
Některé úkoly zaniknou, mnoho rolí bude přepracováno a vzniknou nové. Bylo by chybou předstírat, že nedojde k žádným změnám. Stejně tak by bylo chybou nahlížet na lidi jako na jednoduše nahraditelné.
Největším rizikem není pouze to, že AI nahradí lidi, ale že lidé a firmy, které se ji naučí dobře využívat, získají náskok před těmi, kteří to nedokážou. Právě proto mají zaměstnavatelé odpovědnost investovat nejen do technologií, ale také do rozvoje dovedností. AI bude stále více automatizovat rutinní a standardizovanější práci. Schopnost úsudku, kreativita, odpovědnost a porozumění lidem však budou mít vyšší hodnotu.
AI také napomáhá podvodníkům vést stále sofistikovanější útoky, na které bude Vodafone reagovat novými nástroji. Ty mají mimo jiné pomoci detekovat podvody, k nimž byly použity deepfake technologie. S tím se setkává stále více firem. Přišla objednávka na bezpečnější řešení právě od nich?
Ta myšlenka přišla přirozeně v kontextu našeho podnikání. Chceme, aby naši zákazníci a zákaznice mohli používat síť, která je nejen rychlá a spolehlivá, ale také bezpečná. V posledním roce a půl jsme viděli nárůst podobných typů kybernetických hrozeb, zejména deepfaků generovaných umělou inteligencí.
Styl, kterým se útoky provádí, se hodně změnil. V minulosti vyžadoval sofistikovaný útok týdny příprav a značné finanční prostředky, ale dnes je to díky AI nástrojům mnohem jednodušší. Útočníci mohou vytvořit věrohodné video během minut. Stávající ochrana tohle vůbec neřešila. Proto jsme se spojili se společností Synhawk, která staví na hluboké expertize Matyho Boháčka (výzkumník v oblasti deepfake technologií na Stanfordově univerzitě – pozn. red.). A k problému jsme se rozhodli přistoupit ze tří úhlů: odhalování AI podvodů a deepfake obsahu v aplikaci, poskytování ochrany při videokonferencích a ochrana zabudovaná přímo v naší síti.
Jak budou nové nástroje fungovat?
První produkt Vodafone Verify bude aplikace pro ověřování digitálního obsahu. Uživatelé si ji budou moci stáhnout z obchodu s aplikacemi v závislosti na operačním systému svého telefonu. A když budou chtít ověřit obsah, ať už půjde o audio, video nebo obrázek z různých sociálních sítí, jednoduše jej do aplikace nahrají. Aplikace obsah zanalyzuje a vyhodnotí pravděpodobnost manipulace spolu se signály, na základě kterých k tomuto závěru dospěla. Řešení bude od letošního podzimu dostupné jak pro spotřebitele, tak pro firmy.
Druhý produkt Vodafone Verify Meetings bude určený pro online pracovní schůzky. Dnes je díky novým technologiím velmi jednoduše možné vydávat se za vedoucí pracovníky firem, napodobit jde jejich hlas i obličej. Jedním ze známých velkých případů je ten britské technologické společnosti Arup, která kvůli deepfake útoku přišla o zhruba 25 milionů dolarů. Nabídneme proto AI agenta, který se připojí k online meetingu a pozná, pokud mluvíte s někým, kdo takovou technologii použil a ve skutečnosti není osobou, za kterou se vydává.
Takže to druhé bude něco jako AI agent, který dnes už běžně ve firmách dělá poznámky z porad?
Ano, bude to podobné. A poslední a nejsložitější částí je třetí produkt, Vodafone Verify Networks. Bude to vrstva zabudovaná přímo v naší síti, která zákazníka varuje před podvodem už během hovoru.
A to už bude fungovat automaticky?
Ano, bude to automatické. V tuto chvíli se rozhodujeme, jak přesně budou upozornění fungovat, a máme několik variant. Jednou z možností je push notifikace, která vám během telefonátu vyskočí a upozorní vás, že je několikaprocentní šance, že mluvíte s nereálnou osobou, tedy někým, kdo si technologií změnil hlas.
Jaká je spolehlivost vašich nástrojů, že podvod odhalí?
Na základě dosavadních testů je spolehlivost přibližně 99,8 procenta. Jde o dodatečnou vrstvu ochrany, nikoli o neomylný verdikt. Výkon v reálném prostředí závisí na faktorech, jako je typ a kvalita obsahu, proto budeme modely průběžně testovat a kalibrovat s tím, jak se budou vyvíjet metody útoků.
Budou zavedena určitá opatření s ohledem na osobní údaje?
Celé řešení – aplikace, AI agent i síťová vrstva – je vyvinuto s ohledem na ochranu soukromí a v souladu s pravidly GDPR. U síťové vrstvy spolupracujeme s Českým telekomunikačním úřadem a věříme, že toto řešení zvýší standardy v celém odvětví a v budoucnu z toho budou těžit nejen zákazníci Vodafonu, ale celý průmysl.
Váš byznys stojí na přenosu dat, kterých si posíláme pořád více a více a s AI se to jen akceleruje. Jak se to projevilo na vaší firmě?
Konzumace dat posledních 10 let meziročně roste o dvouciferná procenta, naposledy to bylo 23 procent. Pohání to způsob, kterým trávíme čas na internetu a jak komunikujeme, pořizujeme fotky a posíláme si je. Přidal se streaming filmů a fotbalových zápasů, potom videa na platformách, jako je třeba TikTok. AI tohle postupně změní a budeme čelit velkým špičkám uploadu při nahrávání a zpracování dat.
Jak bude v budoucnu vypadat zabezpečení třeba wi-fi a jak bude vypadat heslo v době kvantových počítačů?
Spolu s tím, jak se budou vyvíjet technologie kolem AI a kvantových počítačů, se zajisté bude vyvíjet i zabezpečení. AI s největší pravděpodobností pomůže zlepšit také hesla a bezpečnostní mechanismy.
Zároveň však stále záleží na základních principech: používejte dlouhá a jedinečná hesla, ideálně prostřednictvím správce hesel; zapněte vícefaktorové ověřování; udržujte software aktuální; a pokud máte podezření na kompromitaci, okamžitě změňte přihlašovací údaje. Pro nejcitlivější informace si uchovávejte bezpečné zálohy a nespoléhejte pouze na jednu vrstvu ochrany.
Dokáže současná infrastruktura nápor AI zvládnout?
Pro většinu dnešních způsobů využití ano. Moderní gigabitová infrastruktura, ať už kabelová, nebo optická, poskytuje potřebnou kapacitu a rychlost. Stejně důležitá je však i spolehlivost, výkon uploadu, latence a pokrytí uvnitř domácnosti. Další fáze bude méně o jednom působivém čísle a více o tom, zda celý uživatelský zážitek funguje konzistentně.
Využívání AI se může prodražit, pokud jsou modely používány neefektivně nebo ve velkém měřítku. Nedávno jsme pro naše firemní zákazníky i zaměstnance spustili platformu Skill Up. Jde o praktické mikrovzdělávání, které učí, jak technologie využívat efektivně.
Nedávno jsem řešila stížnost zákazníka, který do AI nástroje nahrál soubor o velikosti 300 MB, ale potřeboval analýzu jen zlomku toho, co v tom dokumentu bylo. To vyčerpalo jeho přidělené tokeny a z výsledku byl zklamán. Toto je ukázka neefektivního využití, které nestojí jen kapacitu infrastruktury, ale ve výsledku bude uživatele stát dost peněz.
Jak často komunikujete se zákazníky vy osobně?
Snažím se zůstat zákazníkům a zákaznicím nablízku a komunikuji s nimi na týdenní bázi. Dashboardy jsou důležité, ale mohou vytvářet dojem, že byznys je čistší a přehlednější, než jak vypadá ve skutečném životě. Kontakt se zákazníky vám připomíná, kde stále existují třecí plochy a problémy. O to nikdy nechci přijít.
Vodafone v minulosti koupí UPC získal velkou síť postavenou na koaxiálním kabelu. Kde je jeho limit? Protože laicky řečeno je to kabel, kterým v minulosti šel televizní signál a dnes přes něj jde vysokorychlostní internet.
Tato technologie samozřejmě prošla několika vylepšeními, aktuálně má 1,3 milionu z celkových 1,6 milionu domácností modernizovanou síť na standard DOCSIS 3.1, který nabízí gigabitové rychlosti. Teoretický limit další modernizované verze, DOCSIS 4.0, je až 10 gigabitů za sekundu. Ale to je rychlost, kterou běžná domácnost, co používá mobilní telefony, televizi, Netflix či podobné věci, nepozná. Ve výsledku zákazníky nezajímá, jak se technologie jmenuje, pokud je spolehlivá, má dobrou wi-fi v domě či bytě a podporu, když něco nefunguje.
Jaké jsou vaše největší investice pro tento rok?
Nadále investujeme do mobilních a pevných sítí, odolnosti infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a platforem pro zákaznickou péči. Výše investic je důležitá a je vyšší než tři miliardy korun, ale raději mluvím o tom, co by měly přinést: spolehlivější připojení, jednodušší služby a infrastrukturu, která funguje ve chvílích, kdy ji země i naši zákazníci potřebují.
Plánujete také akvizice menších lokálních poskytovatelů?
V minulosti jsme uskutečnili několik akvizic a nadále jsme odhodláni rozvíjet naše podnikání jak organicky, tak prostřednictvím akvizic.
Jak vidíte budoucnost z pohledu technologií?
Jsem spíše fanouškem využití technologií pro lepší zdravotní péči, dlouhověkost nebo řešení klimatických problémů. Už před lety jsem v Rumunsku viděla, jak senzory a strojové učení v zemědělství dramaticky snížily spotřebu vody, pesticidů a zároveň zvýšily produktivitu. Díky tomu jsem se stala silnou zastánkyní technologií jako zdroje evropské konkurenceschopnosti. Evropa má mimořádné talenty, vynikající výzkum a hluboké průmyslové know-how. To, co nám někdy chybí, nejsou nápady, ale rychlost a sebevědomí potřebné k tomu, abychom je proměnili v řešení využívaná ve velkém měřítku. Neměli bychom trávit čas čekáním na to, co udělají největší globální hráči. Měli bychom budovat technologie evropským způsobem: ambiciózně, důvěryhodně a se zaměřením na zlepšování života lidí.
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