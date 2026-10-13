Jak dobře Češi rozeznají video, fotku nebo fakturu upravenou umělou inteligencí? A jsou na podvody s falešnou identitou připravené firmy? Odpovědi hledal nový průzkum agentury Ipsos, která ho zpracovala pro mobilního operátora Vodafone. Ten v pondělí v Praze výsledky šetření představil spolu s vlastní aplikací Vodafone Verify na odhalování takzvaných deepfaků.

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Co se dočtete dál

  • Jak moc si Češi věří, že poznají deepfake, a proč s věkem jejich sebevědomí prudce klesá.
  • Proč výzkumník ze Stanfordu tvrdí, že lidé kvalitní podvrhy nepoznají, i když jsou proškolení.
  • Kolik toho podvodníkům stačí, aby kohokoli naklonovali, a jak snadno k tomu získají hlas.
  • Proč firmy nevěří svým zaměstnancům a jak často už narazily na podvod s falešnou identitou.
  • Co aplikace Vodafone Verify umí a neumí, kolik stojí a co se změnilo oproti letním slibům.
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