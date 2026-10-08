Tuzemská pobočka Googlu si připomíná 20 let od svého založení a podle jejího současného generálního ředitele Františka Štrupla prochází největší proměnou ve své historii. Po velkých změnách, které s sebou přinesly nástup mobilních telefonů či online videa, nyní přichází éra umělé inteligence. Štrupl v rozhovoru pro HN popisuje, jak tato technologie mění samotnou podstatu internetu a fungování Googlu. Od nakupování pomocí AI agentů, zjednodušování vyhledávání přes bezpečnostní rizika až po dohady o nutnosti a šířce regulace s Evropskou unií.
„Umělá inteligence je příliš důležitá pro budoucnost lidstva na to, aby nebyla regulována, ale zároveň příliš důležitá na to, aby byla regulována špatně,“ říká šéf českého Googlu. V rozhovoru mimo jiné hovoří o soukromí v době agentické AI, proměně reklamního byznysu, jenž je pro firmu stěžejní, nebo o tom, jak se daří Googlu monetizovat obří investice do AI.
Google v Česku slaví 20 let. Když se ohlédnete zpět, v čem se fungování české pobočky proměnilo a co naopak zůstává podobné?
Během uplynulých dvou dekád jsme prošli několika obrovskými technologickými vlnami. První zásadní proměna začala kolem roku 2010 příchodem smartphonů, kdy se uživatelé ve velkém přesunuli z obrazovek počítačů na chytrá mobilní zařízení. Druhou velkou vlnu představovalo online video, které od základu proměnilo způsob, jakým lidé konzumují informace a zábavu. A tou třetí, ze všech největší a nejvýraznější, je současný nástup umělé inteligence. Naším úkolem je pomáhat českým firmám, běžným uživatelům i neziskovým organizacím procházet těmito změnami úspěšně. Zároveň se nemění ani to, že naše příjmy stojí na dvou hlavních pilířích, kterými jsou reklama a cloudové služby. Vedle komerčních aktivit však dlouhodobě investujeme i do zdravého digitálního ekosystému, vzdělávání a rozvoje digitálních dovedností lidí.
Co se dočtete dál
- Co šéf českého Googlu říká o rizicích spojených s AI.
- Zda jsou obří investice do AI finanční bublinou.
- Jak tyto investice monetizuje Google ve svém cloudovém byznysu.
- Jak AI promění byznys Googlu spojený primárně s reklamou.
- Jak agentická AI podle Štrupla změní nakupování na internetu.
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