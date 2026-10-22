Vývoj měnového kurzu je výsledkem neustálého přeceňování relativní atraktivity dvou ekonomik. Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů totiž měna nemá vlastní „absolutní“ ocenění, neboť vždy jde o poměr hodnoty jedné měny vůči druhé. Fundamentální analýza devizového trhu proto musí pracovat s rozdíly, nikoli pouze s úrovní jednotlivých makroekonomických ukazatelů.

Pro investora je klíčové sledovat zejména šest oblastí: úrokový diferenciál, inflační očekávání, rozdíl v dynamice hospodářského růstu, vývoj běžného účtu platební bilance, čistou mezinárodní investiční pozici a fiskální kondici obou porovnávaných ekonomik. V krátkém horizontu vstupují do hry také technické faktory, positioning, likvidita, geopolitika nebo globální averze k riziku. Ty však často určují spíš načasování a intenzitu pohybu než jeho dlouhodobý směr. Fundamentální rámec je proto nejcennější při hodnocení několikaměsíčního až víceletého horizontu a změn trendu.

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Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjejí inflační očekávání a jejich dopad na reálné výnosy?
  • Jaký je relativní vývoj HDP a jak ovlivňuje přitažlivost aktiv?
  • Jak se vyvíjí běžný účet platební bilance a jeho poměr k HDP?
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