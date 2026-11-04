Desetiletý výnos francouzských státních dluhopisů překonal pět procent, což se stalo poprvé od roku 2002. Dnes se výnos francouzského desetiletého dluhopisu pohybuje okolo 5,05 %, a je tak nad výnosem desetiletého dluhopisu USA (okolo 4,98 %) nebo například poráží historicky špatnou reputací dlouhodobě zmítané Itálie (4,58 %).
Francouzské výnosy se nad ty americké dostaly poprvé od roku 2013. Německý desetiletý výnos je 3,32 %. Rozdíl mezi výnosem německého a francouzského dluhopisu, tzv. spread, tedy příplatek, který investoři za francouzský dluh oproti německému požadují, tak činí zhruba 170 bazických bodů. Je to nejvíc od roku 2011.
Zajímavé je, jak k tomu došlo.
Co se dočtete dál
- Proč přesáhl desetiletý francouzský výnos pět procent?
- Jaké faktory k tomu přispěly?
- Jaký je rozdíl mezi francouzskými a německými dluhopisy?
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