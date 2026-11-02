Francouzské veřejné finance se dostávají do mimořádně obtížné situace. Kombinace vysokého rozpočtového deficitu, slabého hospodářského růstu a výrazného nárůstu výnosů státních dluhopisů představuje zásadní riziko pro dlouhodobou udržitelnost veřejného dluhu. Klíč k pochopení tohoto problému nabízí makro-fiskální identita, jedna z nejdůležitějších rovnic makroekonomie veřejných financí.

Pro investory do státních dluhopisů představuje poměr vládního dluhu k nominálnímu HDP jeden z nejdůležitějších ukazatelů fiskálního zdraví ekonomiky. Samotná výše tohoto poměru však nestačí. Ještě důležitější je pochopit, jakými mechanismy se vyvíjí v čase a za jakých podmínek se může stabilizovat, případně začít klesat.

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Co se dočtete dál

  • Jakým tempem se podle MMF zvýší francouzský vládní dluh?
  • Jaké konkrétní fiskální kroky a strukturální reformy MMF doporučuje pro obnovu důvěry investorů?
  • Jak rychle by Francie musela snížit celkový deficit pod 3 % HDP?
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